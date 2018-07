Denuncian a asambleísta de Beni por presunta agresión contra una familia humilde

La familia de origen humilde habría dado cobijo en su casa a una joven de apellido Nacif, al parecer familiar de la asambleísta cruceña.

María Rocío Rivera fue detenida por dar cobijo a un familiar de la asambleísta. Foto: Captura

La Paz, 15 de julio (ANF).- La asambleísta del MAS en Beni, Roxana Nacif, fue denunciada por presunta agresión de María Roció Rivera de 51 años y Rafael Vargas de 53 años, ambos de una familia humilde que viven Santa Ana de Yacuma.

Actualmente la pareja guarda detención preventiva en la carceleta de esa región acusada de trata y tráfico de personas.

De acuerdo al relato de una de las hijas de pareja, Morelia Vargas, la agresión se suscitó a raíz de que sus padres dieron cobijo en su vivienda a una joven de apellido Nacif, aparentemente familiar de la asambleísta. La muchacha se habría quedado por cinco días en la casa de las víctimas.

“El pasado sábado llegó una joven a la casa de mis padres pidiendo un vaso de agua y nadie le negó esa ayuda, luego pidió posada por algunos días. Mi mamá le insistía para que se vaya, pero ella le decía que vino desde Trinidad a cobrar una herencia de su esposo que habría fallecido y así se quedó hasta el miércoles”, declaró a ANF.

Relató que ese mismo día cerca de las 18.30, un grupo de personas que serían los familiares de la joven llegaron hasta la vivienda de sus padres e irrumpieron violentamente contra la pareja y los golpearon e incluso dice que hubo amenazas de muerte. Los acusaron por trata y tráfico de personas.

“Era miércoles como los 18.30, la familia de la chica llega directamente a golpear a mis padres, ni siquiera han preguntado cómo ha llegado o cómo estaba ahí. Ellos fueron directo a la agresión, han maltratado a mi madre que sufre de presión alta, a mi cuñada y a mi hermana con discapacidad. La señora Suka ha golpeado hasta cansarse a mi papá”, denunció.

Morelia aseguró que la asambleísta Nacif los amenazó de muerte, sobre todo a su progenitor a quién lo acusó de “vender” y “comer” de su hija. Reveló que la joven que pidió asilo en esa casa intentó defender a la pareja, pero fue amenazada por sus familiares.

“Esa señora le ha dicho a mí a papá te vas a morir, vas a comer tierra desgraciado. Le has vendido a mi hija, por mi hija estas comiendo. Cuando la chica quería defender a mis papás porque decía ‘ellos no me han hecho nada’, ‘no les peguen’, esa señora le ha mandado a callar y por miedo ya no ha dicho nada”, contó.

Según su relato, los agresores de su padre eran al menos siete personas, entre ellas la asambleísta. Después de algunos minutos, dijo que la Policía llegó solo para detener a sus padres y enviarlos a la carceleta de esa región.

El viernes fue la audiencia y ahí determinaron darles detención preventiva.

“No teníamos abogado, somos familia humilde, somos pobres y desde ese día (miércoles) están en la cárcel con detención preventiva”, indicó.

La familiar creer que los policías y el Ministerio Público están parcializados a favor de la asambleísta, ya que no investigan los hechos, sino dan por culpables a sus progenitores. Pidió ayuda a la población para liberar a sus padres que tienen una hija menor con discapacidad que requiere de su atención.

“Los policías ni las autoridades han investigado bien, directo a la cárcel los han llevado. Tengo una hermanita menor con discapacidad que necesita de mis padres, ahora ellos siguen detenidos. Que nos ayuden por favor”, suplicó.

La joven indicó que si hasta el lunes no sueltan a sus padres, la población junto con la familia de la pareja detenida se movilizará exigiendo justicia y la liberación de ambos esposos.

/MLA/FC/

Fuente: ANF