Despedirán a funcionarios públicos sin Libreta Militar

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, ratificó que los funcionarios públicos que no cuenten con la Libreta de Servicio Militar serán pasibles a despidos y también se activarán procesos administrativos contra quienes los hayan contratado.

“Es una irregularidad que haya funcionarios que no tengan libreta o aquel que contrata sabiendo que no cuenta con libreta, es pasible a un proceso administrativo interno (…) La sanción es la destitución en caso de que no regularice la libreta de servicio militar“, explicó el titular.

Conoce más:

Uno de los casos involucró al exdirector de de la Dirección de Redes Sociales del Gobierno, Iván Canelas, quien no contaba con su libreta del servicio militar para ejercer funciones en la administración pública, razón por la que el Ministerio de Comunicación habría solicitado su renuncia.

“Se ha solicitado a todas las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, empresas y ministerios que hagan una revisión de todos los funcionarios que trabajan para establecer si cuentan o no con la libreta de servicio militar, es por eso que en varios casos hay despidos, pero a la vez hay otros que están tramitando”, manifestó Zavaleta.

La autoridad explicó que desde hace dos años se comenzó con la revisión de la documentación y que muchos de los involucrados iniciaron los trámites respectivos para regularizar su situación.

EL DEBER / Jesús Reynaldo Alanoca Paco