Diputado Barral: para mí Samuel Doria Medina sería un candidato y un presidente de lujo

Los Demócratas no descartan conversar con Carlos Mesa, aunque creen que es prematuro, creen que no se debe entrar al juego del Gobierno que es electoralizar el país.

El líder de Unidad Nacional Samuel Doria Medina. Foto: ANF

La Paz, 30 de julio (ANF).- A 17 meses de las elecciones nacionales, el Movimiento Demócrata Social no descarta conversar con el expresidente Carlos Mesa en el proceso preelectoral hacia los comicios de 2019; mientras que en UN dicen que Samuel Doria Medina sería un “candidato de lujo”.

“Decir que vamos a empezar las negociaciones o las conversas respecto a un personaje me parece muy prematuro, pero de que no se descarta, no se descarta”, declaró la senadora Jeanine Añez (MDS).

Su correligionario Gonzalo Barrientos, por el contrario, cree que no van a entrar en el juego del MAS de “electoralizar” la coyuntura política, cuando una de las prioridades es hacer que el Gobierno y el partido gobernante respeten la Constitución Política del Estado y el referéndum del 21F.

“Tenemos muy buenas relaciones con el expresidente (Mesa) y también con otros exdignatarios de Estado y otras fuerzas de oposición (…). Algunos representantes del partido han hecho conocer estas consideraciones, porque hay un buen relacionamiento con el expresidente Mesa”,

En relación al mismo tema, Barral dijo que su partido Unidad Nacional “hablará con todos los que se tenga que hablar”, sin embargo si conversarán con el expresidente Carlos Mesa respondió: “Yo, es mi opinión, teniendo un candidato potencial en mi partido tenga que estar viendo a otra persona potencial. Para mí Samuel Doria Media siempre ha sido (un candidato) potencial”, sostuvo.

Es más acotó que Doria Medina “sería un candidato y presidente de lujo de los bolivianos”, al manifestar que en el caso de Mesa éste señaló que no será candidato “lo ha dicho 20 veces”, afirmó, al compararlo con el Mandatario “constitucionalmente Evo Morales no es candidato”, acotó.

El legislador señaló que en 2014 ya se estructuró un bloque de unidad para hacer frente a Evo Morales. En ese tiempo, Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social formaron una dupla, con Doria Medina a la presidencia y Ernesto Suárez a la vicepresidencia.

El MDS tiene previsto un congreso en el mes de diciembre donde harían conocer su posición en relación a sus candidaturas presidencial y vicepresidencial.

Mesa ha cobrado relevancia política, a raíz de la demanda penal que le inició la Procuraduría General del Estado por el caso Quiborax, el mismo que ha llegado hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional y está pendiente de la autorización para el inicio del juicio de responsabilidad.