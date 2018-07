Diputado Quispe dice que se irá si piden su curul

Divergencias en la opositora UN.

Quispe se irá si piden su “diputación”

EL DIPUTADO RAFAEL QUISPE EN DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS EN SU CONTRA.

Si Unidad Nacional (UN) pide al diputado suplente Rafael Quispe dejar la diputación, el asambleísta aseguró que dejará su curul. La afirmación surgió en respuesta a las declaraciones de sus copartidarios respecto de su denuncia presentada contra la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.

“No me voy agarrar de la diputación, si Samuel Doria Medina me pide se lo doy y me voy para luchar contra los corruptos e investigar las denuncias”, manifestó Rafael Quispe, diputado de UN.

NO COMPRENDIERON

El asambleista lamenta que sus copartidarios no comprendan su tarea fiscalizadora y que la gente lo eligió para que denuncie e investigue.

“Lamento que los diputados de UN no comprendan mi tarea de fiscalización y prefieran defender la corrupción. La gente me votó para investigar y castigar a los corruptos y eso hago y haré de diputado o de donde este”, señaló Quispe.

Tras la denuncia que hizo contra la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, el diputado fue cuestionado y observado por sus copartidarios que comparten en la bancada de Unidad Demócrata (UD), por lo que optó retirar la denuncia con el argumento de “no ser funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS), porque pretendían tomar la alcaldía”.

El diputado aprovechó para aclarar que no es militante de UN y que su vínculo con ese partido es un acuerdo que hizo con Samuel Doria Medina, pero aseguró que nada le detendrá continuar con su trabajo de fiscalización.

“No soy militante de UN, fui como diputado en un acuerdo político con Samuel Doria Medina y si me voy, se rompe el acuerdo, pero veré la manera de continuar con mi tarea de luchar contra la corrupción”, aseveró Rafael Quispe, diputado de la bancada de Unidad Nacional.

El Diario / La Paz