El Cardenal irá a Potosí para pedir que las opiniones diferentes sean respetadas

El cardenal de Bolivia, Toribio Ticona solicitó a las personas que tienen diferencias ideológicas a solucionar sus impases mediante el diálogo.

Foto: Archivo Gente

La Paz, 23 de julio (Urgentebo).- El cardenal de la Iglesia Católica, monseñor Toribio Ticona, dio a conocer este lunes que participará de los actos por la efeméride de la patria que se realizará en la ciudad de Potosí, para pedir que los bolivianos se entiendan, a pesar de las diferencias y que las opiniones diferentes sean respetadas.

“Desde ahora, yo les quiero anunciar, yo voy a ir a Potosí, voy a estar en todos los actos en mi tierra natal, porque yo soy potosino y ya que Bolivia va a festejar el aniversario de su Independencia, tengo que estar pidiendo al Dios de la vida y de la historia para que los hombres una vez más podamos entendernos, respetarnos cada uno en sus distintas opiniones”, dijo la mañana de este lunes.

No quisiera que la Iglesia Católica se meta en asuntos de la política-partidaria, dijo este lunes el cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, luego de reunirse con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno.

“Yo, de verdad, no quisiera que la Iglesia se meta en política, más que en política, en partidismos”, enfatizó.

La pasada semana se generó una polémica entre el Gobierno nacional y miembros de la iglesia, a raíz de que el monseñor Jesús Juárez declaró que el oficialismo debería respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, consulta en la cual el 51,3 de la población le negó a Morales de ir a una tercera reelección.

Inmediatamente, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, respondió a Juárez, a quien le instó a quitarse la sotana y de esta manera asumir una postura partidaria para debatir sobre la reelección del jefe de Estado y el 21F.

En tal sentido, el cardenal indicó que como representante del catolicismo en el país indicó que no puede tomar partido por ninguna ideología. Por lo cual llamó a las personas que tiene diferencias de pensamiento a respetarse y solucionar sus problemas mediante el diálogo.

“Me hecho Cardenal, el Papa no me ha nombrado para distanciar a los hombres, sino al contrario, como buen pastor, unir a cada uno de ellos. (…) si yo lo defiendo a usted y no defiendo a los demás, estoy dividiendo al país”, acotó.