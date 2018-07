El cuarto jurado de la próxima temporada de Factor X ya está en Bolivia

Ángel López, ex vocalista del grupo puertorriqueño Son by Four, firmó contrato con la Red Uno para la segunda temporada de la franquicia internacional. Este miércoles 4 de julio será presentado oficialmente en el programa

Silvana Vincenti

Ni bien pisó el país, mandó saludos a los seguidores de EL DEBER con un video. Ángel López, ex cantante del grupo Son by Four, famoso por sus temas románticos, entre ellos A puro dolor, será ‘propiedad’ por seis meses de la Red Uno de Bolivia.

López completará las filas de los jurados de la segunda temporada del programa Factor X, junto a Andrés Barba, Mayra Gonzales y Chris Syler, que se mantienen en las filas.

Este miércoles 4 de julio, Ángel será presentado a escala nacional a través del programa, y ya mismo empieza a trabajar y grabar para la próxima temporada, que empezará el 30 de julio, apenas un día después del final de la primera, el 29.

