En Bolivia, uso de tarjetas de débito y crédito crece 17,5% por el comercio en línea

A marzo de 2018, el uso de tarjetas de débito y crédito en el sistema financiero del país creció a un ritmo del 3 por ciento, en ambos casos, en relación a diciembre de 2017, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El año pasado el crecimiento promedio, entre ambas tarjetas, fue de 17,5 por ciento en relación a 2016.

En el informe de inclusión financiera a marzo de 2018, señala que existen 4,3 millones de accesos a número de tarjetas de débito frente a los 4,1 de diciembre de 2017. Este último dato frente a los 3,5 millones de accesos de 2016 representa un crecimiento de 16 por ciento.

Mientras que a marzo de 2018, se reportaron 155.173 accesos a tarjetas de crédito frente a los 150.283 de diciembre de 2017. Este último dato frente a los 126.368 millones de accesos de 2016 significa un crecimiento de 19 por ciento.

El economista José Gabriel Espinoza explica que el pago a través de medios electrónicos implica tener mayor conocimiento de cómo se utilizan estas herramientas y tener mayor confianza en que el pago se realizará sin costos extras.

“A esto hay que sumarle el hecho de que las transacciones electrónicas en el país sobre el comercio electrónico en servicios como Netflix o Spotify requieren el uso de estos medios de pago. Este tipo de servicios se está incrementando fuertemente en el país”, explicó.

También manifestó que en los últimos dos años se ha rebajado el criterio para el endeudamiento de las personas.

“Se han relajado bastante las evaluaciones de riesgo porque, a diferencia de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito es una deuda que contrae el propietario de la tarjeta y para lo cual se necesita hacer una evaluación”, dijo.

En tanto, el economista Luis Fernando García añadió que, en 1995, se iniciaron campañas publicitarias de tarjetas de crédito en el país y desde ese momento re registraron crecimientos interesantes.

“Las tarjetas de débito y de crédito son una facilidad para el comercio en lo que denominamos el dinero plástico. Beneficia y facilita al consumidor porque no tiene que llevar el dinero en su bolsillo y no tiene que llevar dinero a su casa”, indicó.

Por su parte, José Luis Evia indicó que el uso de tarjetas de crédito y de débito tiene una serie de ventajas. “Desde el punto de vista del usuario, es mucho más seguro y no tiene que ir al banco a sacar el dinero, y desde el punto de vista de la seguridad, le da mucha maniobra”, sostuvo.

Añadió que el sistema financiero atraviesa por un cambio generacional porque cada vez existen más jóvenes con una mente más abierta y moderna. Por otra parte, existe una expansión de negocios con nuevas tecnologías y el uso de la tarjeta de débito está casi en todos los centros de comercio.

Cualquier proceso relacionado a la tecnología pasa por la educación

ÁLVARO GUZMÁN Analista tecnológico

Yo creo que lo que hay que entender es que la normativa siempre va a estar un paso atrás del avance tecnológico en muchísimos temas que no están normados y no están auditados por una entidad reguladora.

En el comercio electrónico, por ejemplo, existe alguna normativa que dice que tú tienes que emitir factura por una transacción digital económica, pero no hay control.

No hay, por ejemplo, alguien que diga “esta persona me ha vendido una ropa y no me ha dado factura, entonces a quién voy a reclamar”. No tienes una opción para denunciar, no tienes una opción para quejarte.

Yo creo que la clave en cualquier proceso relacionado a la tecnología digital pasa por la educación. Yo creo que el paso uno de las instituciones que regulan el tema de comercio en Bolivia tiene que pasar con educar a sus funcionarios con relación a las nuevas tecnologías y a las nuevas plataformas.

