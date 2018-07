En los últimos cuatro años, China fue el mayor proveedor de mercancías a Bolivia

En los últimos cuatro años, China se convirtió en el principal proveedor de productos para el país, según datos oficiales. Le sigue Brasil, Argentina, Estados Unidos y Perú. Maquinarias, ómnibus, motocicletas y neumáticos son los más demandados.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dan cuenta de que en 2014, del total del valor de las compras que fueron de $us 10.486 millones, las importaciones desde China representaron $us 1.811 millones (17%). En 2015, de un total de $us 9.676 millones en compras, los productos chinos sumaron $us 1.740 millones (18%).

En 2016, del total de $us 8.616 millones, las importaciones llegaron a $us 1.686 millones (20%). Y en 2017, de $us 8.288 millones en importaciones, las compras del gigante asiático alcanzaron los $us 2.027 millones (22%).

Espere…

“El crecimiento competitivo que tiene la producción china, sobre todo en manufactura, ha sido el factor principal para convertirse en el principal proveedor del país. En los últimos cinco años las importaciones desde China crecieron un 62% en términos de valor. Cabe destacar que en 2017 el valor superó por primera vez los $us 2.000 millones”, explicó el IBCE en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.

Entre los 10 primeros productos, de un total de 4.233 comprados el año pasado, están máquinas y aparatos mecánicos, trolebuses (ómnibus), motocicletas, neumáticos, vehículos para el transporte de mercancías, insecticidas, celulares, automóviles, aparatos de transmisión y herbicidas para el agro.

Antes de estos cuatro años, en 2012 y 2013, Brasil lideraba la lista de los países proveedores, según datos del INE. Sin embargo, hoy ocupa el segundo lugar. Le sigue Argentina, Estados Unidos y Perú. El año pasado, Brasil representó el 17% de las importaciones ($us 1.556 millones); Argentina registró un 13% de las compras ($us 1.160 millones); Estados Unidos alcanzó un 8% ($us 738 millones), y Perú, un 7% ($us 609 millones).

La Razón / Micaela Villa / La Paz