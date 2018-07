Enfermos con cáncer, desesperados por el dolor, amenazan con retomar piquetes de huelga desde el lunes

Los pacientes salieron este miércoles a bloquear en demanda de atención. Hay 76 enfermos con cáncer que esperan recibir tratamientos.

Un grupo de pacientes con cáncer durante su protesta. Foto: Página Siete

La Paz, 4 de julio (ANF).– Desesperación y dolor abruman a los enfermos con cáncer del Hospital de Clínicas en la ciudad de La Paz, que este miércoles se vieron obligados a retomar sus movilizaciones por falta de tratamientos, mismos que para muchos es imprescindible para sobrevivir y amenazaron con instalar piquetes de huelga de hambre desde el lunes si no se viabiliza una pronta solución.

La representante de los pacientes oncológicos, Rosario Calle, relató a ANF, que los enfermos están desilusionados porque a la fecha no reciben sus sesiones de quimioterapia, radioterapia e incluso braquiterapia como anunciaron algunas autoridades de Gobierno y que a consecuencia de eso deben soportar fuertes dolores y lidiar con el temor de que el cáncer sigue avanzando en sus cuerpos.

Calle cuestionó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Gobernación recién ayer hayan lanzado la licitación para alquilar el servicio de un acelerador lineal, cuando ese trámite dura entre 20 días o más. Indicó que los pacientes no pueden seguir esperando por su condición de enfermos terminales.

“La Gobernación recién ha lanzado su licitación para el acelerador y ese es un trámite burocrático que dura varios días y nosotros no podemos estar esperando, el cáncer no espera. Los hermanos están muy desesperados y se ha decidido que si hasta el lunes no hay respuestas concretas vamos a entrar en huelga de hambre, todos los pacientes”, afirmó.

La representante calculó que hasta la fecha hay un total de 76 pacientes de diferentes partes del país que esperan por un tratamiento y que la mayoría está dispuesto a asumir la medida drástica como una forma de “pedir piedad” para que se cumplan las promesas.

“Todos quieren entrar al huelga, hasta ahora hay 76 enfermos que han llegado de todo el país como Oruro y Beni, anoticiados que las atenciones se retomarían desde el lunes, pero no hay nada. La mayoría quiere entrar a la huelga si no se reanuda los tratamientos, ellos luchan por su vida, por sus hijos”, dijo.

Martha Q., una paciente de 38 años que padece de cáncer de cuello uterino, rogó por atención y relata que desde hace un mes sufre de fuertes dolores en el vientre, además de hemorragias que la agobian todos los días. Ella piensa que con la braquiterapia que debía haber recibido hace dos semanas no estaría en esa situación.

“Primero estaba con ‘quimio’, ahora me toca mi segunda radioterapia, pero con estos problemas no puedo hacerme. Me duele, duele fuerte y sigo sangrando, asimismo vengo al Hospital con la esperanza de que me atiendan y no hay nadie. Pensé que desde el lunes iban atendernos, pero ¿qué puedo hacer?, ya no puedo aguantar más el dolor, que nos atiendan, piedad por favor”, expresó.

Martha no es la única que lucha por sobrevivir al cáncer, como ella hay varias que día a día trajinan por el Hospital de Clínicas en busca de atención o un calmante a sus fuertes dolores. Lamentan que el Gobierno no haya priorizado el tema oncológico en el país y que ahora se culpen con la Gobernación por la suspensión de servicios y el cierre de Radioterapia por seis meses.

La dirigente de los enfermos, Rosario Calle aseguró que la escena de lamentos, desesperación y desilusión entre pacientes empeora cada día y más aún no hay soluciones inmediatas, aunque indicó que con el Ministerio de Salud recién las enfermas que requieren braquiterapia se concretarán a partir del 7 de julio.

“Estamos preocupados, la salud de los hermanos empeora más por la desesperación por falta de atención. Hay pacientes que están comiendo que no se puedan hacer la braquiterapia, eso es con el ministerio y empieza el 7 de julio, ojalá salga todo bien”, añadió.

La Unidad de Radioterapia del nosocomio miraflorino se encuentra fuera de funcionamiento y permanecerá cerrada por seis meses, pero las atenciones irregulares se arrastran desde la gestión pasada por fallas en los equipos, cobros irregulares y tráfico de pacientes que derivaron en la suspensión de servicios.

Fuente: ANF