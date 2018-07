Enfermos con cáncer y su lucha por sobrevivir: hay casos que esperan atención hace 8 meses

Cansados de las irregularidades y la falta de atención en la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, algunos pacientes decidieron abandonar su tratamiento.

Una paciente llora por atención en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF

La Paz, 15 de julio (ANF).- Además de los dolores, las náuseas, hemorragias y otros síntomas del cáncer, los enfermos de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas luchan por sobrevivir. Su drama se agravó cuando se suspendió la atención y ahora peregrinan y ruegan por un tratamiento que salve sus vidas; hay casos de pacientes que esperan recibir sus sesiones hace ocho meses.

Uno de los casos más dramáticos en el Hospital de Clínicas es el de Juana V. de 46 años, una paciente con cáncer que camina con la ayuda de un “burrito”, una especie de muletas que le sirve para trasladarse de un lugar a otro, pero en los últimos días no deja de acudir al nosocomio con la esperanza de recibir un tratamiento que calme sus dolores y noches de angustia.

Cuenta que su preocupación “más grande” son sus tres hijos, dos adolescentes y un niño de apenas cinco años. Revela que desde enero espera sus sesiones de radioterapia para tratar el cáncer que se le detectó en una de sus piernas, sin embargo hasta la fecha no pudo ser tratada por los conflictos en el hospital.

“Se ha vuelto un calvario mi vida, yo quiero sanarme, vencer este cáncer, pero son tantos meses y no hay nada. Me quiero morir también, pero me dan pena mis hijos, el chiquitito apenas tiene cinco añitos. Por eso lloro y más rabia me da que no haya atención y que el Gobierno no diga nada”, dice con tristeza.

Juana admite que en los últimos meses pensó en dejar de lado el tratamiento que nunca llega y dedicarse a sus hijos, pero dice que los fuertes dolores le obligan a seguir peregrinando por atención.

“A veces he pensado en no ir al hospital porque cuando voy abandono a mis hijos, los dejo sin comer y no los puedo atender bien (…). Pero los dolores no me dejan, me quieren volver loca, mi pierna me duele, ahorita mismo está mal y tal vez me van a amputar”, afirma.

Como Juana hay varias pacientes que en su mayoría son madres de familia, jefas de hogar, trabajadoras y responsables de crianza de sus hijos que imploran atención inmediata. Muchas esperan sus sesiones desde noviembre de 2017 cuando se paralizó el servicio en Radioterapia por fallas en los equipos.

Otro de los casos es de Ruth L., una paciente con cáncer de cuello uterino que debía recibir atención en noviembre del año pasado. La mujer que tiene dos hijos, un adolescente y una niña de 8 se queja por los dolores e implora por atención inmediata.

“Ya no puedo trabajar, tengo que pedir a mis hermanos para comer con mis hijos. Yo vendía verduras, pero ahora no puedo hacerlo por mi enfermedad. Me duele mi vientre, sigo con hemorragias todos los días. Desde noviembre estoy esperando, cuántos meses, cuánto tiempo más”, añade.

La representante de los enfermos con cáncer, Rosario Calle, confirma ese dato y reveló que incluso hay pacientes que su enfermedad avanzó bastante y que no pueden seguir esperando para ser tratados.

“Hay pacientes que están esperando desde noviembre, hay de algunos que ha avanzado su enfermedad bastante y ya no se pueden esperar más”, indica.

Calle detalla que también hay enfermos que decidieron abandonar su tratamiento ante la larga espera y ahora solo reciben cuidados paliativos.

La representante indica que actualmente hay 78 pacientes registrados, otros 23 reciben atención en el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) de El Alto, luego de un acuerdo con el Sedes ante el cierre de la unidad del nosocomio miraflorino.

De los 78 enfermos, asegura que hay al menos 10 pacientes en estado crítico por la falta de tratamientos, tres ya fueron derivados al IBRO por su delicado estado de salud.

La mayoría son pacientes de escasos recursos que venden sus propiedades, garrafas y otros enseres para costear su tratamiento.

El Ministerio de Salud viabiliza la atención de enfermos con cáncer en la Caja Petrolera de Salud, Calle dice que ese acuerdo podría concretarse la próxima semana.

Mientras que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, que se comprometió a alquilar los servicios de un acelerador lineal, pidió comprensión a los enfermos por el tema de los plazos de licitación y aseguró que a partir del 20 de julio se tendrá a la empresa que prestará los servicios.

/MLA/FC/

Fuente: ANF