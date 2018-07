Está decidido, no paran

Carlos Federico Valverde Bravo

No quieren parar y aunque quisieran no pueden, porque están en una especie de caída libre y, por lo que se ve, se empecinan en mantener una modalidad de ceguera o estupidez que los lleva a cometer cada vez más gruesos errores. Presumo que se sienten en la necesidad de aplicar la prueba de “ensayo y error”, pero el tema es que el mencionado método tiene que tener aciertos y desaciertos, para de ahí desechar lo malo y mantener lo bueno, pero por lo que se ve, los aciertos no se atreven a llegar…

¡Epa! Estoy proponiendo un acercamiento analítico a lo que pasa con el MAS, con el Gobierno, el poder; es decir, del todo que rodea a Morales, el más claro damnificado (ojalá no piense que lo estoy insultando con el término) de todo esto.

Intentaron una especie de ‘desprestigio de Carlos Mesa’, con el caso Quiborax y la gente no les creyó; comenzaron el procurador y don Héctor Arce, pero no lograron un argumento sólido; usaron al fiscal general (cosa que no es rara) que de inmediato compró la idea y la desarrolló (debe estar esperando ratificación o pega dentro o fuera del país), y subió al Órgano Judicial en la más alta instancia y estos, muy obedientes ni siquiera consideraron el tema y lo enviaron al Congreso donde el vicepresidente ‘congeló el tema’ que tanto habían buscado y, desafío mediante, hurgaron a Carlos Mesa para que se haga cargo de una posible candidatura, bajo el argumento de que no sería procesado y que no tenía excusa para tal cometido.

Digo, ¿era necesario tanto, para mantener la electoralización del país por encima de la idea del No? ¿En serio creen que la cabeza de la gente va a cambiar tanto como para ‘normalizar’ el concepto de un Evo candidato cuando es claro que cada día la no aceptación a esa candidatura imposible (el referéndum dijo No) se hace más conscientemente?

¿Era necesario que la presidenta de diputados y expresidenta de senadores crea que el tema de la repostulación pasa por medir el peso específico del Órgano Judicial Constitucional versus el Tribunal Electoral? ¿En serio creen que la cosa pasa por ahí?

¿Será que es necesario asumirse supinamente ignorante en constitucionalidad para justificar la violación de la CPE por encima del referéndum del 21F sin entender que su resultado sí es la más clara expresión de la voluntad ciudadana, a la que el partido de gobierno convocó para consultarle sobre si se aceptaba que Morales repita candidatura, a pesar de que pocos años antes se había aceptado, también por referéndum, una CPE que ponía límites al mandato?

El país debiera importarles más que el poder; no se puede desmoralizar tanto a la gente con tanto despropósito; claro, eso si acaso entendieran la democracia y la alternancia, difícil, son unidireccionales, no hay salida de ese camino de una sola dirección.

No les importará lo que se diga, persistirán en el error. Creen que insistiendo podrán ganar por cansancio y que la gente aceptará por acobardamiento, pero se equivocan; mientras tanto, se me antoja que en vez de sugerirle a Mesa que asuma candidatura, salgan a buscar candidato, no sea que se queden sin siquiera eso.

