Evo dice que no conoce viáticos, que viaja con delegación mínima y se considera “austero”

Evo Morales: ‘yo no conozco viáticos en mis viajes’

El jefe de Estado defendió las visitas que realizó a Rusia, China y el Vaticano. Dice que por razones de “austeridad” no es acompañado por más ministros de Estado.

La máxima autoridad defendió sus viajes para reunirse con potencias y que se gestionaron desde hace años. Foto: APG Noticias.

El Deber / Jesús Reynaldo Alanoca Paco

El presidente Evo Morales afirmó hoy que durante sus viajes en el exterior no se beneficia de viáticos y tampoco lleva más integrantes de seguridad y ministros de Estado por temas de “austeridad”. La oposición cuestiona las travesías en el exterior que eventualmente cumple.

“Escuché decir viáticos, quiero que sepan yo no conozco viáticos en mis viajes. Segundo, con cuánta gente va, pregunten, van conmigo un edecán y un seguridad, algunos pequeños países van con cinco, seis y ocho, nueve oficiales de seguridad, países grandes van con en otro avión, con 80 y 100 de seguridad”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

La máxima autoridad nacional sostuvo que “no entiendo la mezquindad de algunos compañeros de la derecha boliviana“, sobre los cuestionamientos y explicó que los ministros con los que estaba en el Vaticano ya se encontraban en La Haya y se trasladaron para aprovechar y tener una reunión sobre el Silala.

“Una viceministra fue conmigo, otros presidentes mínimo viajan con tres ministros, generalmente van con cuatro, cinco, yo viajo solo. A veces bromeo, me siento huérfano, me siento solo, todo por tema de austeridad“, agregó Morales.

Morales instruyó a los ministros que expliquen los gastos que se realizan en esas representaciones, recalcando que: “aquí yo no estoy por la plata sino por la patria, ni estamos pensando en negocios, no hay eso“.

Concluyó señalando que “si quisieran revisar los datos, están ahí, pero digo que como es un presidente indígena, sindicalista, campesino, de todo hay que acusarlo, de todo hay que mirarlo”.

