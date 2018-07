Evo incita a cocaleros de Yungas a sacar a “chutazos” a los opositores

Según el presidente Morales, un partido político “está pagando a algunos jóvenes” para que lleven carteles del 21F.

El primer mandatario se encuentra en poblaciones de La Paz entregando obras por la gesta libertaria I Foto: ABI.

El Deber / Jesús Reynaldo Alanoca Paco

El presidente Evo Morales afirmó hoy en La Asunta que si él fuera cocalero de los Yungas de La Paz sacaría a “chutazos” a los opositores que realizan seminarios y talleres en esa región del país. Según su opinión, solo buscan confundir a los pobladores.

“Estoy informado, estamos informados, (que) aquí están viniendo, a Yungas, exviceministros de ADN, de Banzer, de Goni; para confundir con seminarios (y) talleres. Si fuera cocalero de Yungas a ‘chutazos’ (los) sacaría de aquí, porque no tienen ninguna moral ni autoridad para seguir confundiendo”, aseveró el jefe de Estado.

En anteriores jornadas se conoció que los periodistas Gonzalo Rivera y Andrés Gómez ingresaron a 10 comunidades de los Yungas con la finalidad de transmitir experiencias y conocimientos.

Al respecto, Morales sostuvo: “Están pagando (a) algunos jóvenes. Ellos dicen que aquí ya tienen trabajito porque les están pagando para que lleven el cartel del 21F. Vergüenza”. Según el mandatario, en su Gobierno se recuperó la dignidad de Bolivia.

La Paz, 12 de julio (ANF). – El presidente Evo Morales llegó este jueves a la población de La Asunta a entregar una obra y sugirió expulsar a los opositores que ingresan a Los Yungas a realizar seminarios o talleres.

“Estoy informado, aquí están viniendo a Los Yungas exviceministros de ADN, Hugo Bánzer Suárez y Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) para confundir con talleres, seminarios; si yo fuera cocalero de Los Yungas de chutazos (los) sacaría de aquí porque no tienen ninguna moral ni autoridad para estar confundiendo (a la población)”, afirmó.

Además, aseguró que un partido político “está pagando a algunos jóvenes” para que lleven carteles del 21F. Eso es una “vergüenza”, manifestó la primera autoridad del Estado.

Pidió a todos sus seguidores no dejarse confundir con los opositores o algunos grupos radicales y violentos que incluso quisieron expulsar a autoridades municipales del partido de Gobierno.

“Hermanos de base, de los distintos sectores sociales, no podemos ser confundidos por los llamados neoliberales o de la derecha, espero que no se molesten, pero estaba muy preocupado cuando me informaron que hasta el Alcalde (de esta región) no podía trabajar”, aseveró.

Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, recordó que después de las movilizaciones que se protagonizaron en Los Yungas, los opositores afirmaron que el oficialismo ya no tenía ingreso a esa región del departamento de La Paz.

Sin embargo, “en los últimos días se demostró que eso era falso, el presidente Evo realizó multitudinarios actos de entrega de obras en localidades como Caranavi, Coroico, Coripata y hoy en La Asunta, esto muestra que la oposición acudió a mentiras, queremos agradecer al pueblo yungueño que acompañó al Presidente y Vicepresidente en la entrega de obras”, apuntó.