Ex fiscal de Venezuela afirma que Hugo Chávez habría muerto dos meses antes de la fecha oficial

El 5 de marzo de 2013 el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció que Chávez pasaba por un momento difícil. En la tarde de ese mismo 5 de marzo de 2013 el presidente Hugo Chávez murió a las 4 y 25 de la tarde, según la versión oficial del gobierno venezolano. Foto de archivo: 2001.com.ve

Venezuela: Ex fiscal afirma que Hugo Chávez habría muerto dos meses antes de la fecha oficial

La destituida persecutora Luisa Ortega reveló que el dirigente oficialista Diosdado Cabello le comunicó la noticia el 28 de diciembre de 2012, pero luego se retractó.

Luisa Ortega. Foto EFE

CARACAS / DPA.- La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo en una entrevista publicada el jueves que el dirigente oficialista Diosdado Cabello la llamó el 28 de diciembre de 2012 para informarle que el mandatario Hugo Chávez había muerto, es decir, poco más de dos meses antes del anuncio oficial.

Ortega declaró al portal “Punto de corte” que Cabello se retractó después sobre la información del desenlace de Chávez, cuya muerte fue anunciada al país el 5 de marzo de 2013 por el entonces vicepresidente Nicolás Maduro.

“Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (2012) y me llama Diosdado: ‘Vente que Chávez se murió’. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual. Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”, señaló en la entrevista realizada en Bogotá, Colombia.

Chávez viajó a La Habana en diciembre de 2012 para someterse a una tercera operación para tratar el cáncer que sufría. Antes pidió a sus partidarios que apoyaran a Nicolás Maduro en caso de que no pudiera regresar de Cuba y se convocara a nuevas elecciones.

Ortega entró en confrontación directa con Maduro el año pasado, cuando calificó como una ruptura de hilo constitucional dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones. La fiscal fue destituida por la Asamblea Constituyente, que fue elegida el 30 de julio de 2017 y quedó dominada totalmente por el oficialismo, por lo cual abandonó el país y ahora impulsa una serie de recursos legales contra el Mandatario venezolano.

En la entrevista, Ortega agregó que Cabello iba a ser el candidato del oficialismo en las elecciones de mayo pasado, pero que desconoce las razones por las cuales cedió su oportunidad para la reelección de Maduro. “Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder“, señaló.

La ex fiscal dijo que si pudiera darle un consejo a Maduro sería que renuncie a la Presidencia. “Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia”, dijo.

Tras publicar la entrevista, “Punto de corte” denunció que fue saboteado. “El portal de @Punto_deCorte está siendo objeto de un brutal ataque que mantiene de manera fluctuante el acceso al mismo, pedimos disculpas y mantendremos informados sobre la evolución de la situación”, dijo en Twitter su director, Nicmer Evans.

