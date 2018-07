FBF y Fabol llegan a un acuerdo y dan luz verde al inicio del torneo Clausura del fútbol profesional boliviano

El torneo Clausura del fútbol profesional boliviano comenzará este viernes con el partido Oriente Petrolero vs. Aurora en Warnes (20.00), tras el acuerdo al que arribaron hoy la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), poniendo fin a un conflicto.

La FBF se comprometió a que los clubes deudores pagarán los salarios al menos hasta mayo; además, los fallos que emita el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) a partir del certamen Clausura serán de cumplimiento obligatorio e inmediato.

El dinero para que sea posible el pago saldrá de la pignoración por los derechos de televisación. Los clubes no deudores que todavía tienen recursos por ese concepto accedieron a otorgar un préstamo.

“Hubo conciliación y hay que destacar la predisposición de Fabol para llegar a un acuerdo”, dijo el presidente de la federación César Salinas.

Según David Paniagua, de Fabol, “los futbolistas están para hacer fútbol siempre y cuando los acuerdos se respeten”.

Desde ahora, los fallos del TRD serán respetados por la FBF y los clubes se tendrán que atener a las consecuencias: “Si se tienen que ir así será. Vamos a apostar por un fútbol de calidad más que de cantidad”, sostuvo Salinas, en alusión a las sanciones, incluida la pérdida de categoría, que pueden pesar contra los que no cumplan.

La FBF también asumió el compromiso para cubrir el seguro para los futbolistas en lo que resta del año, mientras que a partir de 2019 eso será responsabilidad de cada club.

También el próximo año entrará en vigor la licencia de clubes, que Fabol considera beneficiosa para ordenar la estructura del fútbol nacional, aminorando los conflictos por deudas.

“Ojalá sea la última vez que se hable de paro antes del inicio de un campeonato”, remarcó Salinas.

La primera jornada del Clausura continuará el sábado con el partido en Warnes entre Royal Pari y Bolívar; el domingo jugarán Destroyers vs. Sport Boys (Montero), The Strongest vs. San José (La Paz), Real Potosí vs. Universitario (Potosí), Guabirá vs. Nacional (Montero); y el lunes se cerrará con Wilstermann vs. Blooming (Sacaba). (19/07/2018)

La Razón Digital / Jorge Asturizaga / La Paz