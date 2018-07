¿Fueron amantes las dos escritoras argentinas más importantes del siglo XX?

Hermética y aristócrata Silvina Ocampo, extrovertida y pobre Alejandra Pizarnik, la correspondencia entre ambas autoras permite especular sobre una relación nunca aclarada.

Poco se sabe de la vida de Silvina Ocampo, quizás la autora más admirada de la literatura argentina, y a su vez una de las más desconocidas. De entre sus primeros recuerdos de infancia, narrados en algunas cartas, se extrae una primera fascinación por los pobres que acudían a su aristocrática casa familiar, Villa Ocampo, a pedir limosna. A Silvina le encantaban sus pieles curtidas al sol, sus melenas sucias y sin peinar. Todo en ellos le producían un estupor casi erótico.

De eso da cuenta Mariana Enriquez en La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, escritora genial y hermética a partes iguales. Es por eso que la obra tiene algo de titánico. Como todo mito introvertido, Ocampo aprendió a dejar poca huella escrita más allá de su literatura y algunas cartas. Del retrato de Enriquez se extraen algunas leyendas y verdades que llegan hasta el día de hoy.

A saber: proveniente de una de las familias más ricas de la aristocracia argentina, aquella poblada de apellidos vascos, franceses y británicos, Ocampo era la hermana menor de seis, eclipsada por su hermana mayor Victoria Ocampo, fundadora de la famosa revista Sur, mecenas y amiga de Rabindranath Tagore, Lawrence de Arabia y Federico García Lorca, y autora de una vastísima obra biográfica que retrata una alta sociedad culta y riquísima. Victoria, espectacularmente hermosa, fue, a excepción de Eva Perón, la mujer más poderosa de la Argentina en la primera mitad del siglo XX.

Bajo esa sombra se cobijó Silvina, sin ganas de focos. Fue primero pintora –estudió con Giorgio de Chirico cuando Picasso se negó– más adelante fluctuó hacia la escritura, con unas narraciones que oscilaban entre la crueldad, el preciosismo y lo cotidiano de la vida familiar. La furia y otros cuentos, Y así sucesivamente y Las repeticiones sus grandes obras, señalaron a Ocampo como alguien clave para entender que no hay nada más anormal que la normalidad, y a su vez, no hay nada más siniestro. Sus cuentos están poblados de niños, animales y sexo mortífero, y desconcertaban a todo el que la leía. De su escritura se popularizó el dicho: “Es Borges pero con falda”.

Como todos los enigmas, su círculo fue reducido y férreamente leal: casada con el escritor Adolfo Bioy Casares, rubio aristócrata de ojos glaciales, la definición de un casanova empedernido, fue íntima amiga de Jorge Luis Borges. Los tres cenaban diariamente hasta un desdén de origen literario por parte de Borges provocó la cerrazón de Silvina y demostró que era implacable. Tardó años en volver a abrirle las puertas de su casa.

El hermetismo de Ocampo también da cuenta de las pocas fotografías que permanecen: las de su juventud muestran a una mujer guapa de ojos claros y piernas de escándalo que rehúye la cámara. Las de su madurez, a una señora encanecida, despeinada y con excéntricas gafas de pasta.

Ocampo y Pizarnik, ¿amantes?

Es en esta última etapa en la que se desarrolla uno de los episodios que más ríos de tinta han hecho correr en el género biográfico del cono sur. En septiembre de 1972, a los treinta y seis años, la fulgurante poeta Alejandra Pizarnik se suicida, tras una larga lucha con la depresión. Una de sus últimas cartas enviadas es a Ocampo, de la que se extracta lo siguiente:

Oh Sylvette, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido. Vuelto a encontrar y perdido. Al carajo los greco-romanos. Yo adoro tu cara. Y tus piernas y tus manos que llevan a la casa del recuerdo-sueños, urdida en un más allá del pasado verdadero.



Silvine, mi vida (en el sentido literal) le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese (poco: 5 o 6 veces) de mi parte y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo pero es distinto, vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple. Pero no es vos. Te dejo: me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Sylvette, pronto te escribiré. Sylv, yo sé lo que es esta carta. Pero te tengo confianza mística. Además la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Sylvette, no es una calentura, es un re-conocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, oh no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace puesto que ya lo ves lo sexual es un “tercero” por añadidura. En fin, no sigo. Les mando los 2 librejos de poemas póstumos –cosa seria—. Te beso como yo sé, a la rusa (con variantes francesas y de Córcega). O no te beso sino que te saludo, según tus gustos, como quieras.

Me someto. Siempre dije no para un día decir mejor sí.

Sylvette, sos la única. Pero es necesario decirlo: nunca encontrarás a nadie como yo. Y eso lo sabés (todo). Y ahora estoy llorando. Sylvette, curame, ayudame, no es posible ser tamaña supliciada, Sylvette, curame, no hagas que tenga que morir, ya…



Tuya:

Alejandra…





Pizarnik, una de las poetas más leídas –y mitificadas– en lengua española, angustiada perpetuamente por la muerte y famosa enfant terrible en los circuitos literarios, declara su amor sin condiciones.

¿Fueron amantes dos de las escritoras argentinas más reconocidas del siglo XX? Es posible. Pizarnik no era tímida ni hermética, todo lo contrario. De ella conocemos sus amores, narrados en diarios y cartas, su quehacer poético iluminado, su querencia por la autodestrucción.

Pero, ¿le gustaban a Silvina Ocampo las mujeres? Enriquez explica la naturaleza del primer rumor que recorrió la boda de Bioy Casares y Silvina, diez años mayor que él: que fue Marta Ignacia Casares, la madre de Bioy, la que estaba enamorada de Silvina, y que el matrimonio fue simplemente una manera de disimular la relación entre dos mujeres. Se cita, anecdóticamente, que la madre de Bioy lloró amargamente cuando se produjo el enlace, en 1940. Esta idea ha sido rebatida por biógrafos y allegados, que narran como Ocampo y Bioy se quisieron y permanecieron juntos, simbióticamente, pese a los escarceos amorosos de ambos, hasta que murió Ocampo en 1993.

Pero la carta de Pizarnik fue la que desató la idea de una posible relación que nunca ha sido aclarada del todo. Sin duda, las escritoras se conocieron. Hubo más cartas aparte de esta última, y los Bioy, como se llamaba a la pareja Ocampo-Bioy Casares, tuvieron relación con Pizarnik. Adolfo –Adolfito– había ido a visitar a Pizarnik al sanatorio en el que estuvo internada en una de sus crisis, no así Silvina. Eso sí, ella le dedicó su libro Los días de la noche a Pizarnik. “A Alejandra en agradecimiento por un cuadro que me encanta. Con cariño”.

Silvina, conocida por su capacidad tanto para la seducción como para la crueldad, podía dar una de cal y una de arena. Con lo hermético de su círculo, ¿cuánto penetró Pizarnik en él? Enriquez duda.

Solamente un testimonio, el del poeta Fernando Noy confirma ese amor como algo carnal.

El desprecio de la aristócrata

La editora de la Correspondencia de Pizarnik, Ivonne Bordelois, es prudente en sus respuestas a Vanity Fair: “es muy difícil reconstruir los términos de una relación como la sostenida entre Alejandra y Silvina cuando los testimonios de terceros, por el carácter mismo de la relación, son tan intangibles. También parece imprudente atribuir a la muerte de Alejandra el fracaso de esa relación, ya que hubo otras relaciones que rodearon su fin igualmente frustrantes y apasionadas”.

Eso sí, introduce un elemento importante en la fascinación de Pizarnik, de la que da buena cuenta en sus cartas. La de aquello inalcanzable, atravesado por la clase social. Pizarnik era de origen humilde. “No era sólo la persona de Silvina lo que encandilaba a Alejandra, sino su mundo aristocrático de belleza y de esa suerte de irrealidad que rodea a los más afortunados.” explica Bordelois. “En las últimas páginas de sus diarios se observa muy bien el descenso en el infierno de una desgarrada autoestima que caracteriza la vida de Alejandra en esa época, y su necesidad de apoyos que ahuyentaran la enorme inseguridad que la poseía. No sólo el amor o la pasión física distinguen la célebre carta final de Alejandra a Silvina: hay también en sus escritos explosiones de rencor y desesperación que muestran su necesidad de aferrarse a una atmósfera de aprecio y cariño de la que creía carecer”.

Las cartas son, sin lugar a dudas, desesperadas, y se intuye un claro desapego por parte de Ocampo en una anécdota que sí explica el libro de Enríquez. Poco antes de morir, Pizarnik llamó a Ocampo a su casa, y ella no atendió el teléfono, ocupada en un viaje a Europa que estaba preparando. Pizarnik sabe que Ocampo está en casa, y se queja de la falta de atención a la empleada que recoge el mensaje. Se suicidaría a los pocos días.

El desdén puede haber sido por una pasión amorosa terminada, pero Bordelois tiene otra interpretación: “Cuando visité a Adolfo Bioy Casares en busca de las cartas –Silvina ya desaparecida– dijo no saber dónde se encontraban, y prometió ocuparse de su ubicación. Por algún tiempo nada supe del asunto, hasta que un día me llamó una persona del servicio de la casa, para decirme que las cartas habían sido encontradas entre sábanas y toallas de un armario olvidado. Pienso que no se trataba tanto de un escondite para ocultar una pasión clandestina, sino de la habitual negligencia que reina en ciertos ambientes aristocráticos con respecto a las muestras de adhesión excesiva de quienes mendigan atenciones inaccesibles”.

Podría ser simplemente que la aristócrata, como cuando niña, se había cansado de la amistad con la poeta pobre. Llegaba entonces la hora de la crueldad.

