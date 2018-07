Gobierno deja sin medicinas a niños con cáncer en La Paz

Madres de menores del Hospital del Niño dicen que hay carencia de fármacos desde hace más de dos semanas, éstos deben ser dotados por el Ministerio de Salud.

Los niños con cáncer del Hospital del Niño de La Paz se encuentran hace más de dos semanas sin algunos medicamentos porque el Ministerio de Salud no entregó las dotaciones correspondientes. Los pequeños requieren estos fármacos para tratamientos de quimioterapia.

“No hay medicamentos, los padres de familia estamos en espera. No sé qué podríamos hacer. Mi niño espera casi 18 días los medicamentos, las quimioterapias le hacen cada 21 días, pero ahora no está recibiendo”, dijo desesperada una madre de familia.

Página Siete intentó comunicarse con el Ministerio de Salud para conocer la versión gubernamental, pero no fue posible. A las 19:03 de ayer desde la Unidad de Comunicación se indicó que hoy responderá sobre este tema.

La pasada semana, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, dijo que “hay escasez mundial” de fármacos oncológicos.

El personal de salud del Servicio de Oncohematología del Hospital del Niño indicó que evidentemente hay carencia del medicamento mercaptopurina desde hace algunas semanas.

Este fármaco es parte esencial para el tratamiento de los niños que padecen cáncer.

Según los funcionarios de ese hospital, este medicamento no está disponible para la venta en el país, por lo que el Ministerio de Salud se encarga de proveer a través de importaciones que realiza desde el exterior.

“No hay a la venta en La Paz ni en el país, entonces si los niños requieren esos medicamentos, los papás no podrán comprarlo en ningún lugar, porque es el Ministerio de Salud que los trae específicamente para los niños que padecen cáncer”, dijo una funcionaria del área de trabajo social del hospital.

Ante la ausencia y la emergencia del medicamento, los profesionales del área oncológica de ese nosocomio optaron por usar los fármacos provenientes de la ayuda de la Fundación San Luis y de esa manera tratar de subsanar la exigencia de los pacientes.

Explicaron que los medicamentos que son donados por dicha fundación son entregados a los niños mayores de cinco años. Sin embargo, frente a la necesidad de los infantes que padecen el cáncer desde los cero años, tuvieron que usarlos para toda esa población del Hospital del Niño.

Un médico del área de Citostaticos de Oncohematología dijo que no es la primera vez que ocurre este problema, ya que la falta de algún tipo de medicamento que dota el Ministerio de Salud es frecuente.

“Que el Ministerio de Salud no haga llegar los medicamentos, escapa de nuestras manos, porque las empresas que proveen no la tienen. No sólo con el mercaptopurina, sino también pasó con otros medicamentos”, sostuvo.

Agregó que la falta de los fármacos afecta de gran manera en el tratamiento oncológico de los niños. Indicó que este descuido también es atribuible a las personas que son responsables de gestionar el traslado de los medicamentos al país.

“La falta de la dotación de medicamentos por parte del Gobierno afecta mucho, ahora creemos que son las personas responsables que encomienda el Gobierno quienes están haciendo las malas gestiones ”, afirmó.

Otra de las madres de familia sostuvo que la pasada semana hubo escasez del medicamento Filgrastim, y ante el requerimiento de ese fármaco para su niño, el médico se vio obligado a darle una receta para la compra, para continuar con el tratamiento.

“No había ese medicamento, entonces me dieron receta para comprarlo (me piden) cinco unidades en un día. Se imagina cuánto gasté, son más de 1.000 bolivianos, ya que cada uno tiene un precio de 230 bolivianos. Me tuve que prestar de todos lados para comprar”, dijo angustiada.

Otro médico del Servicio de Oncohematología contó que recetó a la madre de un paciente la compra del medicamento Filgrastim, debido a que ya no había este fármaco. Aseguró que aún tienen el resto de medicamentos para los niños y no quiso dar más detalles.

La falta de los fármacos oncológicos para los niños también se reportó en Cochabamba. Padres de familia se movilizaron la primera semana de julio para pedir atención por parte de las autoridades.

Pacientes adultos continúan sin atención

Los pacientes adultos con cáncer del Hospital de Clínicas aún se encuentran en estado de emergencia a la espera de la atención de radioterapia y braquiterapia, por las autoridades del Ministerio de Salud y del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Dos de los pacientes en espera de radioterapia que fueron trasladados el martes al Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología (IBRO) se encuentran en tratamiento, por lo que ese centro privado atiende a 23 enfermos del hospital público. “No bajamos nuestra emergencia hasta que nos atiendan y concreten las autoridades sus compromisos, de lo contrario retomamos movilizaciones”, dijo la dirigente de los pacientes, Rosario Calle. Agregó que seis pacientes se someterán a tomografías con ayuda del Ministerio de Salud.

