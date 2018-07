Gobierno reconoce que harina de soya subió de precio como denunciaron los avicultores

En días pasados, los productores de carne de pollo desarrollaron una singular protesta regalando pollos vivos a la población en algunas plazas principales del país. De ese modo mostraban su rechazo al incremento del precio de la soya.

Un avicultor da alimento a los pollos en un criadero de Santa Cruz. Foto: Diario El Día

La Paz, 6 de julio (ANF).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, reconoció este viernes que el costo de la soya y sus derivados sufrió un incremento debido a su baja producción, pero también explicó que estos productos solo representan el 36 por ciento del alimento de los pollos por lo que la subida del precio no debería afectar a los avicultores.

“A fines del año pasado la tonelada de soya costaba entre $us 310 a 320 en Bolivia, en otros países como estados Unidos costaba $us 340 a 350, nosotros teníamos una producción mayor. Como ha bajado, la soya ahora está de $us 377 dolares a casi 380 en Bolivia cuando en Chicago ahora está en $us 320”, explicó la autoridad.

En días pasados, los productores de carne de pollo desarrollaron una singular protesta regalando pollos vivos a la población en algunas plazas principales del país. Con esta medida denunciaron que el precio de la soya y sus derivados había incrementado y que ello, junto a los bajos costos de la carne de pollo, afectaba significativamente a su sector.

Según Cocarico, aquella afirmación no tiene mucho sentido tomando en cuenta que la soya y sus derivados solo representan el 36 por ciento de la alimentación de las aves de corral y que el restante 64 por ciento está compuesto por maíz, sorgo y otros productos.

“Si ha subido el precio de la soya no tendría que afectar porque solo el 36 por ciento de los costos es para la alimentación”, aseguró.

Asimismo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras explicó que el maíz ha bajado de precio y que por lo tanto “si el maíz ha bajado y la soya ha subido existe una compensación”.

“Calculamos que los costos de producción en este momento del pollo son similares a los meses anteriores, por tanto no debería haber un incremento de precio”, agregó.

Para esta jordana se tenía previsto una reunión con el sector avicultor y el equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sin embargo, ésta se pospuso para la próxima semana.

/ANF/MJM/

Fuente: ANF