Ocho migrantes, entre ellos seis niños, han sido hallados muertos este lunes en el interior de un camión frigorífico en Libia, donde perecieron asfixiados posiblemente por los gases emanados por la gasolina con la que habían sido encerrados en el vehículo y el sofocante calor en la zona, según han informado las autoridades locales. Otros 90 migrantes fueron rescatados en condiciones críticas y han sido trasladados a un hospital de la ciudad de Zuara, uno de los puntos de la costa libia donde los traficantes de personas reúnen a quienes intentan cruzar clandestinamente en barco el Mediterráneo hacia Europa.

Las autoridades locales han indicado que las víctimas habrían fallecido a causa de la inhalación de gases tóxicos en el camión en el que eran transportados. En su comunicado, las autoridades han señalado que los migrantes eran de varios países subsaharianos y árabes, así como de Pakistán y Bangladésh. El camión estaba habilitado para el transporte refrigerado de carne y pescado.

8 #migrants, including 6 children died today in #Zuwara #Libya, suffocated in a refrigerated truck. 100 ppl were squeezed in this space with fuel tanks, which is what caused the deaths. As #humansmuggling goes underground again in #Libya, we can expect to see more of this. pic.twitter.com/YO7X64ykwu

— Mark Micallef (@mmic78) 16 de julio de 2018