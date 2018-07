Henry Vaca: “Ya no quiero ser un proyecto”

El jugador de The Strongest está convencido de que puede dar mucho más en filas del conjunto de Achumani. Asegura que quiere ser una realidad y dejar de ser una promesa. La selección es una tarea pendiente.

Soñador, directo y sincero, así es Henry Vaca, volante de The Strongest. El jugador, de 20 años, confesó a Diez.bo, la tarde de este martes, que este es el momento para consolidarse en el fútbol profesional boliviano. Afirma que quiere dejar de ser una promesa para convertirse en titular indiscutible en el equipo de Achumani.

“Ya no quiero ser un proyecto, quiero ser una realidad de nuestro fútbol. Me siento halagado por los comentarios que tienen sobre mi persona, pero este es el momento para consolidarme en mi equipo y poder ser un aporte en un futuro a nuestra selección”, manifestó el talentoso volante cruceño.

El buen desempeño que mostró en el encuentro ante Guabirá (0-2 en Montero) dejó en claro que está listo para ser tomado en cuenta en el equipo titular. El joven futbolista agradeció la confianza de sus compañeros y la del técnico César Farías. Ante los azucareros, Vaca fue uno de los más destacados del compromiso.

“Estoy agradecido por el apoyo de mis compañeros. Ellos siempre me están aconsejando y el profesor me habla bastante. Aprendo mucho”, afirmó. Vaca añadió que espera salir fuera del país a mostrar su talento. “Todavía nadie me llamó para ir a un club del extranjero, pero es cuestión de tiempo, mientras tanto me alistaré para esperar ese momento y llegar de la mejor forma”, finalizó.

En O’Higgins no debutó

El joven jugador estuvo en el O’Higgins de Chile en 2016, pero no llegó a debutar en la primera división. Después de poco más de un año recaló en The Strongest donde jugó en el profesionalismo y hasta en partidos por Copa Libertadores. Sueña en grande.

En el banco ante Destroyers

A pesar de sus buenas actuaciones, Farías todavía no le dará la oportunidad de iniciar como titular, este miércoles (20:30) ante Destroyers en el Siles. Vaca estará en la banca de suplentes.

Posible equipo

Daniel Vaca en el arco; Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Raúl Castro, Wálter Veizaga, Rudy Cardozo; Pablo Escobar y Rolando Blackburn.

