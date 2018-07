Horóscopo de hoy 11 de julio de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Es un día positivo para todo lo relacionado a los sentimientos, aprovecha y habla con tu pareja sobre esos temas conflictivos que están pendientes, los podrás solucionar sin discusiones. Estás con muchas ideas y ganas de progresar, pero tienes que evitar decisiones apresuradas para poder superar a personas de gran nivel profesional con quienes tendrás que competir. Número de suerte, 7.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: La persona que parecía tan interesada en ti hoy se mostrará indiferente, no te preocupes, es sólo una táctica para llamar tu atención, pero también es un indicio de lo que puede pasar si sigues deshojando margaritas. La negociación que parecía ir tan bien sufrirá retrasos, no debes desanimarte, con paciencia e insistencia lograrás retomarla y obtener buenos resultados. Número de suerte, 15.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Día muy agradable en el amor, lleno de ternura y detalles delicados que te harán sentir muy bien y afortunado sentimentalmente. Laboralmente todo te está saliendo según tus planes, pero no te confíes, sólo a base de esfuerzo podrás mantenerte en el entorno competitivo en el que te mueves. Número de suerte, 18.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu pareja se mostrará desconfiada y celosa el día de hoy, tu carácter afectuoso y tus energías positivas lograrán calmar su ansiedad y devolverle la tranquilidad. Hoy puedes concretar con éxito cualquier gestión que realices, acude a amistades y gente con poder, te ayudarán a alcanzar tus metas. Número de suerte, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: La paciencia del ser amado te ha ayudado a estabilizarte emocionalmente, hoy más que nunca sentirás su apoyo y cariño y te sentirás seguro de que tu relación se encamina hacia la meta que sueñas. Tus buenas ideas y capacidad para salir de situaciones difíciles te permitirán reactivar planes estancados, y revertir una situación laboral que te estaba perjudicando. Número de suerte, 11.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Emocionalmente estás estable y sabes lo que quieres, esa tranquilidad te permitirá comprender al ser amado y no le darás importancia a su carácter inestable y malhumorado de hoy. Tu trabajo marchará sin contratiempos, lo que te permitirá organizarte mejor y poner al día trabajos atrasados. Número de suerte, 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hacía dudar se aclarará, la confianza y tranquilidad volverán a tu relación. Laboralmente estarás receloso y a la defensiva, tranquilízate y no te distraigas en temas sin importancia, recuerda que tienes pendiente asuntos que sí merecen tu atención. Número de suerte, 6.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Conversarás con tu pareja y habrá mucha sinceridad, hoy te darás cuenta que estabas confiando en personas que influenciaban negativamente en tus decisiones. No te obsesiones con el dinero, las mejoras llegarán paulatinamente, pero debes organizarte mejor y evitar adquirir más compromisos de los que ya tienes. Número de suerte, 1.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy sensible y con gran necesidad de cariño, pero tu pareja no entenderá lo que quieres, hoy te sentirás incomprendido y sin la atención que buscas, tranquilízate, tu estado emocional mejorará y también tu relación. Día de contratiempos laborales, si mantienes la calma los superarás uno a uno sin mayores problemas. Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estás pasando por una etapa de desánimo que no te permite aceptar ninguna relación, pero la persona que quiere entrar en tu vida tendrá paciencia y logrará que más adelante cambies de opinión. Tendrás tendencia a distraerte el día de hoy, revisa tu trabajo más de una vez, sólo así te asegurarás de que nada importante quede pendiente. Número de suerte, 22.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Estarás más afectuoso, sensual y abierto al amor, tu encuentro sentimental estará lleno de sorpresas y diversión gracias a tus iniciativas. No es buen momento para agilizar gestiones pendientes, lo mejor es dejar que las cosas sigan su trámite normal, de lo contrario te exigirán un precio muy alto por los favores que pidas. Número de suerte, 8.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Tus actividades sociales se han incrementado y tus posibilidades de encontrar el amor también, hoy conocerás a alguien que llegará a ser muy importante en tu vida. Te sentirás agotado y con ganas de distraerte y descansar, pero gracias a tu sentido del deber cumplirás con tus responsabilidades. Número de suerte, 13.

