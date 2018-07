Horóscopo de hoy 21 de julio de Josie Diez Canseco

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estarás ansioso y exigente, tu malhumor hará perder la paciencia a tu pareja, hoy te dejará solo y tendrás tiempo para reflexionar y tranquilizarte. Trata de ser más ordenado con tu economía y controla tus gastos, surgirán imprevistos que podrían traerte complicaciones si no estás preparado. Número de suerte, 3.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Un nuevo amor llegará a tu vida trayendo muchos cambios, de esa persona aprenderás a confiar y a corresponder con entrega todo el amor que recibes. No dejarás que las críticas te desanimen y seguirás trabajando en tu nuevo proyecto, el éxito que conseguirás será tu mejor respuesta. Número de suerte, 13.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estarás susceptible y vulnerable emocionalmente, encontrarás en tu pareja todo el amor y la comprensión que necesitas para recuperar la tranquilidad. Surgirán dificultades que te ocasionarán muchos contratiempos y retrasos, por hoy es mejor no insistir, espera, las cosas mejorarán y tendrás oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Número de suerte, 21.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Alguien del pasado regresará haciéndote dudar de tus sentimientos, será una confusión pasajera, al poner en la balanza tu relación actual y lo que te ofrece esa persona, no dudarás de que la felicidad está junto a tu pareja. Será un día de problemas en tu trabajo, no intervengas en discusiones y no saldrás perjudicado. Número de suerte, 8.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu relación se estabiliza cada día más y hoy empezarás a compartir con tu pareja mucho más que sentimientos, se apoyarán con sus proyectos personales lo que traerá más unión y confianza. Tus éxitos laborales al fin se reflejarán en tu economía. Número de suerte, 9.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Las críticas de la persona que quieres te harán sentir mal pero comprenderás que tiene razón y sólo trata de ayudarte, entender sus intenciones alejará el resentimiento de tu relación. Dejarás de lamentarte por lo que no has logrado y empezarás a trabajar en tu nuevo proyecto, con el que lograrás destacar laboralmente. Número de suerte, 15.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Te sentirás solo e incomprendido, olvídate del orgullo y busca la reconciliación, si sigues lo que te dicta el corazón terminarán tus penas y reconquistarás a la persona que amas. Las cosas en tu trabajo no irán bien, no te desesperes, tendrás oportunidad de corregir errores y enmendar el rumbo. Número de suerte, 14.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tu situación sentimental no mejora a pesar de tus esfuerzos, hoy comprenderás que no vale la pena insistir con alguien con ideas y objetivos muy opuestos a los tuyos y con los que no estás de acuerdo. Escucharás sugerencias y trabajarás en equipo, tu desempeño mejorará y aprenderás mucho de los demás. Número de suerte, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Día de reconciliación, olvidarás el resentimiento y le darás otra oportunidad a la persona que aún amas y que te ha dado muestras de amor y arrepentimiento. Tu economía mejorará, pero debes seguir esforzándote y estar atento a nuevas oportunidades para mantener lo logrado. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Recibirás consejos que te harán reflexionar, te pondrás en el lugar de tu pareja y te darás cuenta que los problemas lo provoca tu carácter celoso y desconfiado, hoy empezarás a cambiar de actitud y las mejoras no se harán esperar. No te desanimes por comentarios pesimistas, arriesga en esa inversión que te proponen, ganarás. Número de suerte, 1.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Discutirás con tu pareja por un asunto sin importancia, pero tu actitud intransigente agravará las cosas, que todo vuelva a la normalidad dependerá de ti y de que reconozcas que te has equivocado. Tendrás que dar una respuesta rápida a una propuesta que llegará hoy, es un buen momento para elegir un cambio, te irá muy bien. Número de suerte, 4.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Estarás tranquilo y relajado y preferirás dejar los asuntos complicados para después, hoy disfrutarás del amor sin dejar que temas molestos interfieran. Visitarás a amistades que hace mucho tiempo no ves, serán momentos de alegría que te reconfortarán. Número de suerte, 12.

