Irán: la crisis económica dispara el pedido de renuncia del presidente Rohani

Sin embargo, no está claro si Khamenei estaría dispuesto a usar su poder religioso y constitucional para destituir a Rohani. El Guía Supremo podría no desear eliminar la máscara democrática del régimen entregando la presidencia a uno de sus generales. La idea de un general a cargo de Irán se hizo eco por primera vez el mes pasado por el Secretario de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson en un discurso en la Cámara de los Comunes cuando dijo que el Comandante del Cuerpo de Quds, el General Qassem Soleimani podría tomar el control. No obstante, otros nombres también están circulando, incluyendo al ex Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, el General Yahya Safavi, quien había evaluado presentarse para la Presidencia en 2005.