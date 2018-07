La historia del brasileño que engañó al fútbol mundial por “sexo, dinero y fama” llegó al cine

“Todos los equipos a los que me uní celebraron dos veces: cuando firmé y luego cuando me fui”, bromea Carlos Kaiser, a los 55 años. El falso futbolista hace alarde durante todo el documental de su vida glamorosa y de su innumerable cantidad de encuentros con mujeres. “Era adicto al sexo, como Michael Douglas. Me acostaría con al menos tres mujeres por día”, asegura.