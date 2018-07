“La teoría de la relatividad de Einstein es incompleta, está quebrada”

Lo dice la física argentina Gabriela González, que lideró el equipo que comprobó la predicción de las ondas gravitacionales.

Por sus logros y descubrimientos, la física argentina Gabriela González ocupa un lugar de privilegio en la elite científica. En 2015, al frente del proyecto LIGO (Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales) logró captar las “arrugas” del Universo que había predicho Albert Einstein en 1916: las ondas gravitacionales. Un año más tarde, la revista Nature la destacó como una de las científicas más influyentes de la actualidad. En 2017 obtuvo el Premio Nobel de Física, junto a un equipo de colaboración internacional. De paso por Buenos Aires, esta profesora de la Universidad de Luisiana, charló a solas con Clarín.

Con la cabeza apoyada sobre un respaldar de mimbre, espera sin gestos de impaciencia la primer pregunta. Mientras sujeta con dos dedos el asa de un jarrito de vidrio, cuenta que cuando viene de visita al país se queda en Córdoba, donde tiene algunos familiares. Su desembarco local está relacionado con el ciclo Ideas, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, donde brindó una serie de charlas.

-¿La teoría de la relatividad descripta por Einstein en 1915, sigue teniendo peso en el ámbito académico?

-Todavía se sigue estudiando aunque sabemos que es incompleta, ya que no sirve para explicar el centro de un agujero negro. Es decir, cuando uno hace los cálculos matemáticos para llegar a ese punto, da infinito, lo que implica que la teoría está quebrada. Para seguir avanzando hace falta una teoría cuántica de la gravedad con predicciones que se puedan comprobar. Este mismo infinito matemático que aparece en el centro del agujero negro se repite cuando uno intenta justificar con la teoría de la relatividad el principio del Universo.

-¿Qué serían las ondas gravitacionales?

-Fueron una predicción a partir de la teoría de Einstein para explicar la gravedad no como una fuerza instantánea (como suponía Newton) sino que todos vivimos en una grilla en cuatro dimensiones. En esta teoría los objetos producen una deformación del espacio-tiempo que los rodea, lo cual afecta el movimiento de cualquier cuerpo que circula en esta región.

Las ondas gravitacionales se generan cuando esas masas se mueven en el vacío, ya sea por la Tierra alrededor del Sol o dos agujeros negros girando uno alrededor del otro. Como la deformación de la grilla espacio tiempo se produce en forma ondulatoria, esas “arrugas” son las ondas gravitacionales, que viajan a la velocidad de la luz y propagan su energía al resto del Universo.

-¿Cuánto hace que se las investiga?

-La idea de medir las ondas gravitacionales germinó en los años 70 utilizando interferómetros, un instrumento óptico que emplea la interferencia de las ondas de luz para conocer la posición y al diámetro angular de una estrella. En los años 90 se consiguió financiación para construir estos observatorios pero recién en 2015, con una segunda generación de tecnología, conseguimos captar esa señal.

En Estados Unidos hay dos de estos observatorios, uno está en Hanford Site, en Washington y el otro en Livingston, Louisiana, muy cerca de donde vivo. El estudio de estas ondas sirve para entender mejor cómo funciona el Universo. Porque de los agujeros negros se sabe bastante poco, ya que es una región sin luz. Pese a todo logramos medirlo varios. Incluso, el año pasado descubrimos ondas gravitacionales producidas por estrellas de neutrones.

-¿En qué consiste tu trabajo?

-Tenemos que interpretar los datos y monitorear la señal que sale de los interferómetros, que en general es ruido. A la vez tratamos de afinar la sensibilidad del instrumento para tomar datos con mayor precisión. Las ondas gravitacionales están siempre produciéndose, pero como son más chicas que el ruido del instrumento, sólo logramos atraer las más fuertes. La más intensa fue la última, en agosto de 2017, producida por la colisión de dos estrellas de neutrones. En esa ocasión, llegamos a tomar casi 100 segundos. Así que tenemos señal acumulada como para analizar la frecuencia.

-¿Cómo es hacer ciencia en el primer mundo?

-No es tan distinto de como uno se imagina. Cada tres años tengo que aplicar para conseguir financiación para la investigación que estoy cursando. Les tengo que explicar cómo voy a gastar el dinero y los resultados que espero conseguir. Compito con mis colegas por esos fondos pero al mismo tiempo, también colaboro con ellos. Ese tipo de planificación de prioridades, hablando con las comunidades científicas es algo que se había empezado a realizar en la Argentina y que entró en conflicto. Eso me gustaría que se retomara, porque es una discusión de prioridades, como también sucede en Europa, con las agencias financieras.

-¿Cómo es el trato hacia los investigadores extranjeros?

-No consideran que tenga menos privilegios por haber nacido fuera de los Estados Unidos. Las evaluaciones que recibo son en base a la ciencia que uno propone y no de la persona que la practica. Y aunque tiene algunos sesgos, porque está administrada por humanos, considero que son imparciales.

-¿Por qué la ciencia necesita recurrir a la metáfora?

-El lenguaje de la ciencia y sobre todo el de la física, es la matemática. Se recurre a la imaginación tanto para interpretar las predicciones o concebir fórmulas. Además, algo tan abstracto como el espacio es complicado sintetizarlo dentro de un concepto preciso.

-¿Hay algo que explique el bajo porcentaje de mujeres en la ciencia?

-Quizás esté relacionado con la imagen que se maneja socialmente de los científicos, hombres mayores de barba blanca que trabajan las 24 horas del día. Incluso, en series modernas como The Big Bang Theory , Sheldon Cooper, su protagonista, está representado como alguien poco sociable, excéntrico y que aborrece los deportes. Esta imagen no alienta a las mujeres a seguir esa carrera. Ese estereotipo es falso y se aplica principalmente a los que estudian física. No tanto para biólogos o geólogos u otras ramas. La mayoría de los colegas que trabajan a mi lado no son genios, ni excéntricos. Somos apasionados pero no trabajamos más horas que otra profesión.

