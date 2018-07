Liberan a hombre que fue encarcelado siendo inocente

La jueza se disculpó por el error, pero el afectado, visiblemente conmocionado, consideró que no es suficiente

La jueza Ximena Mendizábal ordenó la libertad irrestricta del ciudadano Alfredo Pinedo, que fue encarcelado acusado por la violación a una niña con síndrome de Down en Sucre y luego se descubrió que otro hombre es el autor del hecho.”Quedando desvirtuados los riesgos procesales, como la probabilidad de autoría, se determina la libertad irrestricta del imputado”, manifestó la Jueza al momento de hacer conocer su decisión.Después, la autoridad se disculpó con el injustamente procesado y admitió la equivocación, que provocó la prisión preventiva de este hombre durante 14 días por un delito que no cometió.Pinedo, tras ser liberado, se mostró notablemente afectado y lamentó la situación que vivió.Consideró que la disculpa de la jueza no es suficiente y señaló que su madre fue la persona que más padeció durante los días de detención. “Yo soy hijo único y como yo existen muchas personas inocentes en la cárcel a la espera de una audiencia”, señaló.Pidió celeridad a los administradores de justicia en la resolución de los casos de personas privadas de libertad. La madre del liberado, con lágrimas en los ojos, exigió justicia porque le causaron un daño irreparable a su hijo.El abogado de Pinedo, Cristian Arancibia, indicó que el Estado debe responder ante este tipo de errores de los administradores de justicia, mientras todavía se analizan las medidas legales que se tomarán por el daño causado a su cliente.Ayer, la Policía presentó ante los medios de comunicación a José Bernardo M. M. de 20 años como el verdadero autor de la violación.

