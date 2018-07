Maestros cruceños marchan exigiendo al Gobierno cumplir compromisos

La marcha partió desde la sede del Magisterio de Maestros Urbanos de Santa Cruz y llegó a la plaza 24 de Septiembre

El frío no impidió que un grupo de maestros urbanos de Santa Cruz saliera a protestar y a exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos en abril con los educadores de la capital oriental.

De acuerdo con el ejecutivo del Magisterio Urbano, Saúl Azkárraga, el Gobierno se comprometió en dotar más ítems, nivelar las horas para los maestros ya la aplicación del bachillerato técnico.

“El Gobierno otra vez le ha fallado a la educación, no ha cumplido con el compromiso asumido en abril. Exigimos la dotación de más ítems para Santa Cruz, la nivelación de las horas, que se califique un examen de ascenso de categorías y que el Gobierno no se invente temáticas que no corresponden a la convocatoria”, dijo Azkárraga.

La marcha de los maestros estuvo liderada por Azkárraga, que cargaba junto a otro educador un féretro, mientras los marchistas peregrinaban gritando la consigna “Magisterio de pie nunca de rodillas“.

