Maestros de La Paz cumplen 7 días de huelga por el examen de ascenso y apuntan al retorno a clases

Los maestros urbanos de La Paz cumplen con este martes siete días de huelga de hambre en la Casa Social del Maestro en demanda de que el Ministerio de Educación anule el examen de ascenso de categoría 2018 que, aseguran, vulnera sus derechos. Advierten con no retornar a clases si su demanda no es atendida.

El sector pide que se respete el reglamento del escalafón que fija una ascenso automático y no se contemplan los exámenes que el Gobierno auspicia, por ello han presentado un memorial para anular la evaluación del 7 de julio.

“Esta medida de presión va a continuar hasta que el Gobierno nos dé respuesta. Esta tarde tenemos una asamblea para tomar determinación y una movilización que estará partiendo de la Casa Social rumbo al Ministerio de Educación”, señaló el ejecutivo Leandro Mamani, informó Reporteros Sin Fronteras.

La semana pasada, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, desafió al sector, a través de la prensa, a anular la prueba con la condición de que no existan reclamos posteriores de los maestros que aprobaron porque “eso sería irresponsabilidad (y) falta de madurez”.

No obstante, ese extremo no se concretó. Por ello, los profesores urbanos están en emergencia y miran como una posibilidad afectar el retorno a clases de la vacación de invierno en esta región que está previsto para el 23 de julio en caso de que sus demandas no sean atendidas.

“Serán las instancias orgánicas que vayan tomando esas determinaciones, por eso es que no garantizamos el inicio de clases, pero será la asamblea que tome esa determinación”, sostuvo Mamani. (17/07/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz