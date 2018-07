MAS: No hay razones para procesar a los exmagistrados que avalaron reelección de Morales

“No es algo conveniente procesarlos porque los fallos que han salido del Tribunal Constitucional y otras son determinaciones que ellos (los magistrados) analizan y se basan en las leyes que se tienen a nivel nacional e internacional”, indicó El jefe departamental del Movimiento al Socialismo (MAS) de Chuquisaca, Antonio Villca.

Los exmagistrados que dieron vía libre a la repostulación de Morales. Foto: Producción ANF

La Paz, 4 de julio (ANF).- El jefe departamental del Movimiento al Socialismo (MAS) de Chuquisaca, Antonio Villca, afirmó este miércoles que no existen razones para procesar penalmente a los seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avalaron la reelección de Evo Morales para las elecciones de 2019 debido a que estos cumplieron con la normativa nacional e incluso internacional.

“Hemos indicado que esto no es algo conveniente procesarlos porque los fallos que han salido del Tribunal Constitucional y otras son determinaciones que ellos (los magistrados) analizan y se basan en las leyes que se tienen a nivel nacional e internacional”, aseguró Villca en contacto con radio Fides.

Asimismo, el dirigente masista señaló que “apoyan a los exjueces” y aseguró que la campaña por la repostulación de Morales está en plena marcha en el país.

“Nosotros como Movimiento al Socialismo en la región de Los Cintis trabajamos en eso porque nuestro candidato único es el Presidente y va estar terciando próximamente en las elecciones presidenciales”, agregó.

En noviembre de 2017, los magistrados Macario Lahor Cortez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores, quienes días antes de terminar su gestión como magistrados del TCP, declararon procedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, amparados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el que se viabilizó la repostulación de Morales para los próximos comicios presidenciales.

Ello provocó el rechazo de varias plataformas ciudadanas que, además de cuestionar el accionar de los magistrados, exigieron al primer mandatario respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó a Morales reelegirse.

En pasados días, el diputado opositor Luis Felipe Dorado planteó una solicitud de juicio de responsabilidades contra los magistrados.

Sin embargo, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado decidió rechazar la petición y estableció que no es su competencia el juzgamiento de exautoridades porque los acusados ya no están en funciones y no corresponde que sean juzgados en la Asamblea Legislativa.

/ANF/MJM/

Fuente: ANF