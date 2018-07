“Me reservo la decisión que tomo con mis hijos sobre las vacunas”: Karla Revollo

Dice que no se presenta como “health coach” (entrenadora en salud). Del movimiento antivacunas afirma: “opino que en estos casos es mejor no opinar”.

Karla Revollo es conductora del programa Estudio 7, que se emite por el canal estatal Bolivia TV, y dicta charlas sobre alimentación sana. En ambos espacios promociona un “programa de salud integral”, dictado por el doctor ayurveda Sasha Milenkovic, cuyo precio es de 550 bolivianos.

Ante reclamos públicos por la promoción antivacunas en sus charlas fue requerida para una entrevista vía telefónica pues radica en Santa Cruz. Inicialmente aceptó, pero el día fijado (viernes 29 de junio) pidió un cuestionario escrito. Sus respuestas llegaron el viernes 6 de julio, notariadas y en formato PDF, sin dar opción a incidir en ningún punto.

Usted se presenta como “periodista en salud” y “health coach” (entrenadora en salud) del Institute for Integrative Nutrition (INN) ¿En cuánto tiempo de estudio y en qué modalidad (virtual o presencial) se obtiene esa certificación? ¿Es convalidada por el Ministerio de Educación de Bolivia?

Me presento como periodista en salud, no como “health coach”, si bien me voy capacitando en la plataforma del IIN y en muchas otras plataformas y conferencias internacionales, lo hago en el marco de la investigación periodística que voy desarrollando y no con el propósito de obtener un título o una certificación pues me mantendré en mi oficio periodístico. Mi labor como periodista –que soy hace más de 20 años– es compartir información, no existen verdades absolutas. Como periodista muestro las opciones disponibles para que la gente tome las riendas de su salud. Hace seis años a raíz de una crisis muy fuerte donde padecía de muchas patologías las cuales no sanaba por muchos años es que decido hacer periodismo en salud. Poco tiempo después de implementar la información correcta logré salir no de una sino de todas mis “enfermedades”. Comprenderá que soy una agradecida con la vida porque me permitió pasar de la no salud a la salud plena , lo mismo pasó con mi hijo (Gabriel 18 años) y tengo una hija cuya salud es óptima desde el vientre. (Alaia de 2 años y medio). Por lo tanto el objetivo de estas más de 15 conferencias que vengo dando hasta el momento en todo el país es que se conozca sobre todo lo que NO se nos dice abiertamente, que las personas investiguen, disciernan y decidan para tomar las riendas de su salud; en otras palabras busco democratizar la salud.

“El organismo está facultado para defenderse de virus, de bacterias; incluso ser inmune a cualquier tipo de patologías”, dijo usted en su programa de TV. ¿Cuál es su opinión sobre las vacunas?

Estoy a favor de vacunas seguras.

¿Qué opina del desmentido estudio de Wakefield, que afirmaba que la vacuna triple vírica –sarampión, paperas y rubéola– era la causante del espectro autista?

En mis conferencias menciono a muchos médicos, científicos , PhD en medicina como fuentes de mi exposición. Sobre el mencionado Andrew Wakefield no hago ni hice nunca mención o referencia por lo tanto no puedo opinar. Le agradezco el dato de todas formas. Siempre ayuda informarse de diversas fuentes y temas.

Considerando que en sus intervenciones públicas se refiere a la alimentación de sus niños y a su propia experiencia en este campo, Karla, ¿usted ha vacunado con la triple a su hijita?

En mis conferencias como menciona hago referencia a la ALIMENTACIÓN de mis hijos no como parámetro a seguir, sino como testimonio, pues explico que hay que respetar la bio-individualidad de cada ser humano ya que no existen dietas uniformes a seguir para todas las personas , cada cual debe comer según su código genético y según sus requerimientos.

El otro tema como la vacunación a la que se refiere no es parte de mi exposición, por lo tanto me reservo las decisiones que tomo con mis hijos, en este punto que reitero no es parte de mis conferencias. Sin embargo, como mamá y periodista siempre recomiendo a los padres que primero se informen, investiguen, disciernan y finalmente decidan no sólo en este caso en todo lo que tenga que ver con la salud de sus niños. Cada padre o madre de familia al informarse sabrá qué es lo mejor para sus niños.

¿Qué opina del movimiento global antivacunas?

Movimientos hay muchos y de todo tipo. Reitero lo que digo en mis conferencias a las personas que asisten: Investiguen , disciernan, cerciórense y después decidan. Opino que en estos casos es mejor no opinar. No se trata de opiniones prefiero que la información se maneje a través de hechos, estadísticas y que la gente comience a investigar por si misma.

¿Qué precio tienen y cuáles son las características de los cursos del Dr. Milenkovich que auspicia?

Las conferencias que impartimos con el doctor Sasha Milenkovic, Experto en Medicina Regenerativa, son gratuitas y ninguna empresa o institución nos patrocina. Lo otro no son cursos, es una capacitación que hace el doctor a sus pacientes por más de siete horas para que aprendan el funcionamiento del organismo, lo que necesita para regenerarse y conozcan desde el origen de sus “enfermedades”. A partir de allí, las personas podrán tomar las riendas de su salud. En lugar de una consulta médica de 20 minutos o media hora, acá los pacientes se capacitan por más de siete horas para aprender a sanar. En todo caso los honorarios por más de siete horas son bastantes asequibles. Las personas son muy agradecidas con esta capacitación y reportan mejorías casi de inmediato cuando deciden tomar consciencia.

¿Ha recibido reclamos o críticas por sus opiniones sobre salud?

Sí, por supuesto, cuando comencé por este camino estaba consciente de que estaba tocando muchos y muy grandes intereses. Sin embargo, mi compromiso es con la gente y la respuesta y agradecimiento de las personas superan con creces las críticas mal intencionadas, porque la información es un derecho universal. Ya después lo que decida cada persona se debe respetar, pero al menos ya se compartió información, estadísticas y estudios de destacados médicos y científicos a nivel mundial.

En un país como Bolivia, cuyos índices de desnutrición y paradójicamente de obesidad crecen, ¿cuál cree que es el camino para mejorar la alimentación?

La información y tomar conciencia de que los que estamos provocando aquello somos nosotros mismos, mayormente por falta de información. Como dijo el Dr. Teófilo Calvo “es peligroso no leer y no informarse porque tendremos que creer en lo que nos digan”. En mi caso confieso que antes de conocer los datos que brindo en mis conferencias mantenía a mi hijo enfermo sin darme cuenta y creía que la enfermedad era un tema de suerte o del destino. Afortunadamente entré en una crisis para conocer que existen caminos maravillosos hacia la salud y no se trata de “ninguna otra corriente” ni de “otra alternativa”, este camino lo marcó el propio padre de la medicina, la máxima autoridad en salud de todos los tiempos: HIPÓCRATES, no por nada los médicos hacen un juramento hipocrático en su honor, HIPÓCRATES DIJO: QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA, QUE TU MEDICINA SEA TU ALIMENTO. El padre de la medicina mantenía un precepto médico de que la naturaleza tiene la potestad de sanarnos.

Hay mucha información, especialmente en la red, sobre salud, ¿qué aconseja para diferenciar la información con asidero de la falsa o incompleta?

Lo primero que recomendaría es que si encuentran sitios donde se quiera desprestigiar a cualquier alimento real o natural, ¡duden! (con real me refiero a salido de la tierra o de los árboles; orgánico por supuesto), porque seguramente tiene tantos beneficios que habrán intereses que tratarán de empañar aquello. Sin embargo, no está demás cerciorarse siempre.

Segundo, cada ser humano tiene la capacidad de discernir entre lo real y lo dirigido por intereses… ¿Cuándo vieron por ejemplo alguna publicidad de algo natural como un brócoli? Lo que sana no tiene publicidad y lo que enferma (productos procesados, enlatados, envasados, embutidos, embolsados hidrogenados, pasteurizados, etc.) tiene publicidad en demasía, a ello sumemos que utilizan a súperhéroes y dibujos animados para garantizar que compremos aquello y nos hacen adictos al azúcar, aditivos tóxicos, conservantes y otros productos altamente dañinos desde –textual– bebés.

Tercero, comiencen a investigar quiénes o qué empresas patrocinan los “estudios científicos”, allí se darán cuenta de los intereses. De preferencia busquen estudios de profesionales independientes y que no tengan relación con las grandes industrias. Se darán cuenta de que les comenzarán a aparecer, en su búsqueda, datos cada vez más coherentes. Nos enfermamos para tomar consciencia no para mantener de por vida los síntomas. No podremos hacer nada contra las grandes industrias y los intereses de multinacionales, lo que sí podremos hacer es en todos los casos tomar decisiones individuales, qué decido ingerir o no… Qué decido darle o no a mis hijos de comer. Ese es nuestro gran desafío y es nuestro derecho ELEGIR. Por eso mi conferencia titula : Elige sentirte bien. La salud está más en nuestras manos de lo que jamás imaginamos. Un real sanador, ¡no te cura! Te enseña a descubrir el origen del desequilibrio. ¡Salud no es ausencia de enfermedad! Salud es armonía entre lo físico y lo mental (emocional).

Página Siete / Liliana Carrillo V. / La Paz