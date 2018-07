Mesa: “Creo que asistimos al inicio de un juicio”

La exautoridad dijo que la interpelación fue un acto de autocomplacencia

Apareció sorpresivamente en el hemiciclo parlamentario para escuchar la interpelación a dos ministros y dijo que estas autoridades omitieron documentos clave que lo salvan de cualquier responsabilidad.

¿Es el inicio de un juicio en su contra?

En la práctica, a lo que hoy parece que asistimos es a la apertura de acusación de un juicio de responsabilidades en contra de Carlos de Mesa cuando el fiscal general del Estado ni siquiera tomó una decisión; hoy lo dijo claramente él, tomará una decisión el 9 de julio, estamos a cuatro días, y este acto parecía un acto de acusación de la Asamblea en mi contra

.¿Uno de los temas que le censuraron fueron las auditorias que debía realizarse?

El propio ministro de Minería ha presentado la evidencia de que sí hubo una auditoría, que el ministro lo considere insuficiente es un hecho aparte, pero ese no es el tema, el tema de fondo no está en las auditorías como comprobó el ministro en la interpelación, el fondo tiene que ver con la anulación de las concesiones por la superintendencia en octubre de 2004, la ratificación de la expulsión de Quiborax por parte del presidente Rodríguez Veltzé que subsana el problema formal, el término revocatoria por el término nulidad y que ratifica que esas concesiones fueron anuladas por la Superintendencia de Minas, lo que quiere decir que el decreto con el que se llega a ese tribunal internacional no es mi decreto, sino con el del presidente Rodríguez Veltzé, porque todos sabemos que la abrogatoria de un decreto es la desaparición de una norma de manera total del ordenamiento jurídico.

¿Usted cree que hubo negociado en este caso?

No, no me atrevería, no me gusta que hagan acusaciones falsas contra mí y no puedo hacer acusaciones sobre irregularidades que tengan que ver con casos de fraude y delitos de corrupción.

¿Los opositores acusaron a Sánchez de Lozada como responsable y declaró en Sucre Carmiña Llorenti?

Lo que estamos debatiendo es una medida que comienza con la ley que aprobé en 2003 y los acontecimientos que vinieron; se debe analizar qué se debía hacer en el Gobierno del presidente (Eduardo) Rodríguez Veltzé y del presidente (Evo) Morales. Segundo, yo no creo en nada que no sea el seguimiento de la ley.

