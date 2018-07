Monedas con rostro de Evo es gasto insulso para el Estado, advierte UD

UD critica

Monedas con rostro del Presidente es gasto insulso

LA MONEDA CON EL ROSTRO DEL PRESIDENTE EVO MORALES.

De siete mil monedas acuñadas con el rostro del presidente Evo Morales, con valor de Bs 200 cada una, se vendieron sólo dos mil doscientas, refirió el Banco Central de Bolivia (BCB) ante la petición de informe que solicitó Unidad Demócrata (UD), factura considerada como un gasto insulso, según el diputado de ese partido Amílcar Barral.

“El día viernes (27) hemos recibido la respuesta a una petición de informe formulada al Banco Central de Bolivia, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, nos llama la atención la respuesta sobre la moneda fabricada con la imagen del presidente Morales, de las que hicieron acuñar 7.000 unidades, pero dicen que se vendió 2.200 unidades”, indicó.

En agosto de 2010 fue acuñada y presentada la moneda con el rostro del presidente Evo Morales y desde el BCB afirmaron que se trata de una moneda que conmemora los Valores de la Constitución Política del Estado.

“Actualmente se encuentra a la venta en el BCB para el público en general la moneda conmemorativa Valores de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el anverso lleva el rostro del presidente Evo Morales y al reverso el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia”, según describieron autoridades del BCB.

Sin embargo, en las redes sociales que se viralizó el lanzamiento de una moneda con el rostro del presidente Evo Morales por su cumpleaños, 26 de octubre .

La moneda está forjada en plata 933, pesa 27 gramos, mide 32 milímetros y tiene la leyenda Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo), con valor unitario de Bs 200 bolivianos, aunque no se especificó el costo de la fabricación de las 7.000 unidades.

NO GENERA GANANCIAS

La respuesta del vicepresidente del BCB, Abraham Pérez, señaló que no se manda a elaborar monedas conmemorativas con la finalidad de generar ganancias económicas, en virtud de que dicha entidad no es una empresa privada.

“El Banco Centra no hace las monedas conmemorativas para tener ganancias, no es una empresa privada”, enfatizó.

Sin embargo, Pérez sostuvo que este metálico es de colección, por lo cual solicitó a coleccionistas numismáticos que las adquieran por la particularidad y por ser de edición limitada.

El Diario / La Paz