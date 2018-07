Movilizaciones, advertencias y llamados a la paz anteceden a las fiestas patrias

Este 6 de agosto Bolivia cumple 193 años y se anuncia un atípico festejo en Potosí, donde a la sombra de los actos cívicos medirán fuerzas los aliados del Gobierno que promueven una nueva repostulación de Evo Morales a la Presidencia y los grupos ciudadanos que reclaman el respeto del voto que rechazó esa posibilidad en el referéndum de reforma constitucional del 26 de febrero de 20918 (21F).

Movilizaciones, advertencias y llamados a la paz anteceden los festejos, que tendrán su cúspide el lunes 6 de agosto cuando se realice la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en instalaciones de la histórica Casa de la Moneda y luego el desfile cívico que estará encabezado por el presidente Evo Morales.

Allí, los denominados activistas del 21F quieren hacer escuchar su reclamo, tal como lo hicieron en otros actos públicos, aunque esta vez esperan una mayor concentración de gente, que se movilizará al menos desde cuatro capitales (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz), según anunció el vocero de Plataformas Unidas por Potosí, Milton Navarro, quien la mañana de este lunes estuvo en plaza Murillo, en La Paz, informando a los periodistas que cubren esa zona sobre sus movilizaciones.

Dijo que Morales fue declarado persona no grata por los activistas en Potosí, no solamente porque tiene la intención de no cumplir el resultado del 21F, sino además porque su Gobierno no atendió las demandas potosinas que en 2015 fueron exigidas con una protesta de 27 días en La Paz

“Lo hemos declarado persona no grata al señor Evo Morales, en 2015 los potosinos se movilizaron a La Paz por un pliego y lamentablemente fuimos reprimidos 27 días, sin respuesta hasta la fecha”, afirmó.

Dijo que en este aniversario patrio los potosinos tienen que estar unidos porque “es el momento de defender la democracia” y anunció que los activistas del 21F entregarán a Morales un candado en señal de que las puertas de ese departamento están cerradas para él.

Las movilizaciones de estos grupos comenzarán la tarde de este miércoles 1 de agosto, con una marcha convocada por el Consejo Consultivo que se reunió el viernes, según informó a Radio Compañera el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llalli.

Detalló que la movilización para exigir respeto al voto del 21F comenzará con una concentración en la Plaza del Minero a las 14.00 y anunció que, una vez concluya, se volverá a reunir el Consejo Consultivo para determinar las acciones que se seguirán en los próximos días, hasta el 6 de agosto.

Llalli aseguró que las movilizaciones serán pacíficas y lamentó que algunos grupos afines al Gobierno hubieran advertido con sacar a “chicotazos” y “puntazos” a los grupos que reclamen por el respeto al voto del 21F durante las actividades por el aniversario patrio.

“Las amenazas y amedrentamientos verbales buscan la violencia en nuestro país. Nuestras movilizaciones serán con respeto, sin insultar a nadie”, aseguró, aunque a la vez advirtió que “no vamos a permitir que algunos visitantes vengan a agredirnos en nuestra propia casa”.

El diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, consideró que alentar un “discurso paralelo” durante los actos cívicos por el aniversario patrio es cometer delito de desacato.

“No es casual tratar de generar caos, anarquía y desorden en Potosí. Pretender hacer un discurso paralelo, sabotear los actos oficiales en Potosí, tiene nombre y apellido: eso es desacato directo”, afirmó.

En medio de este panorama, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, convocó este lunes a una conferencia de prensa para anunciar el inicio de una campaña contra la trata de personas, donde exhortó a los dos grupos a rendir homenaje a la patria de manera pacífica y respetando el derecho a la protesta.

“Llamar a la población a respetar primero el derecho a la protesta, que estas manifestaciones sean pacíficas, que no afecten el orden pública ni el derecho a terceros. Llamar a la concertación, nunca llamar a un enfrentamiento”, afirmó. (30/07/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz