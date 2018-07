Netflix presenta nueva tarifa “Ultra”

Si sois usuarios de Netflix estaréis al tanto de que la plataforma de contenido en streaming ofrece actualmente tres planes distintos (“Básico”, “Estándar” y “premium“) que van desde los 7,99 hasta los 13,99 euros mensuales. Ahora Netflix ha presentado una cuarta tarifa más cara, tal y como se puede ver en la imagen superior.

Muchos usuarios europeos estamos viendo aparecer un nuevo plan de pago en la sección de tarifas. Se trata de “Ultra” y tendría un coste mensual de 19,99 euros en España, aunque el precio puede variar dependiendo del país. La compañía ha confirmado que se encuentra estudiando el interés generado por nuevas tarifas y características, lo que les permitirá mejorar la experiencia de usuario de Netflix.

Es importante tener en cuenta que en un principio, el precio de las tarifas actuales no se vería afectado. En concreto, lo que la compañía quiere es introducir una nueva tarifa de gama alta para los usuarios que quieran disfrutar al máximo del potencial de Netflix.

Por 19,99 tendremos contenido disponible en HD, disponible en Ultra HD, disponible en High Dynamic Range (HDR) (opción no disponible en los otros planes) y 4 pantallas, por lo que parece que la verdadera diferencia se centra en el HDR. No todo el contenido está disponible en todos los formatos, por lo que habría que analizar bien si realmente vale la pena aumentar del Premium 13,99 al Ultra 19,99.

De momento es una tarifa de prueba, por lo que no todos los usuarios podrán verla, otros verán diferencias de pantallas simultáneas… incluso es posible que eliminen la prueba dentro de algunas semanas.

Llegados a este punto es interesante mencionar que algunos usuarios que están viendo aparecer ese plan habrían notado que el número de usuarios que pueden disfrutar simultáneamente de la tarifa “Premium” se habría reducido de 4 a 2, mientras que para otros todo sigue como hasta ahora.

Fuente: wwwhatsnew.com