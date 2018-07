Oriana & Gabriela: la TV, una gran amistad y dos bodas

Un rayo de luz delineaba sus rostros y resaltaba su ilusión. Las flores naturales del ambiente formaron el mejor ramo. Estaban bellísimas. Oriana Arredondo y Gabriela Zegarra caminarán hacia el altar muy pronto. Para ellas… todo es perfecto.

Dos de las presentadoras más queridas de la televisión conversaron con EL DEBER y revelaron detalles de los que serán los eventos más esperados del año, sus enlaces matrimoniales con Bernardo Peña y Carlos Marquina, respectivamente.

Oriana y Gabriela posaron de blanco en el Biocentro Güembé

En medio del paraíso que ofrece el Biocentro Güembé y ante el lente del fotógrafo Carlos Rodríguez, las dos futuras esposas posaron divertidas y así se despidieron de sus últimos meses de soltería.

‘Pequeña saltamontes’, al altar

La decisión está tomada. A pesar de que dejará el país que la acogió desde que era una niña (Bolivia) y de que su vida dará un cambio radical, no tiene miedo por lo que se viene. Su relación avanzó a pasos agigantados.

Dejará la pantalla chica después de 18 años y se irá a Los Ángeles (Estados Unidos), en pos de empezar una carrera como actriz y de su amor, el actor cochabambino Bernardo Peña. Aún no revela la fecha de su despedida, pero ya comenzó a alistar su corazón para cuando llegue ese momento. “Estoy muy sensible, creo que cuando me despida lloraré un montón”, expresó.

Oriana vistió con atuendos de Armario y usó zapatos Fergus.

La producción la realizó Alfredo Solares

El romance con Bernardo empezó sin planearlo. Se conocieron hace años, pero no fue hasta un viaje de la presentadora por EEUU que surgió la chispa. En abril de este año el intérprete le pidió la mano y empezaron a planear una vida juntos.

“Siempre supe que dejaría este país que amo como mío, aunque no pensé en casarme tan pronto. Con él sentí una conexión especial y, aunque me asustó al principio, ahora estoy convencida de que es una de las mejores decisiones que tomé”, contó.

Sus padres y sus compañeros de Bigote estarán presentes en el enlace, que podría ser en el jardín de la casa de una amiga de los novios, en caso de que no sea en un registro civil. “Nos casaremos en enero. Aún no tengo definida la fecha, pero queremos que sea algo muy íntimo, solo con nuestras familias y mejores amigos”, contó la conductora, que viajará al país del norte para preparar todo con anticipación.

Una boda popular

Al contrario de Oriana, Gabriela está convencida de que quiere a todos sus fans acompañándola en su gran día. Incluso, a través de sus redes sociales, invitó a sus seguidores para el 14 de octubre, aunque quizá cambie la fecha para noviembre, porque aún le falta conseguir muchas cosas.

Ya eligió su vestido, acompañada de la productora de Bigote, Carla Martínez. El diseño de Casa Roxana es un corte en A y blanco. El velo, tal vez uno de los accesorios más arriesgados del look de ‘Gaby’, medirá cuatro metros y será de tul con bordados.

Gabriela posó con un traje de Adriana Echeverría

y fue maquillada por Carlos Núñez

Aún no tiene lugar ni para la ceremonia ni para la recepción. “Estoy buscando una iglesia con un gran patio para que vayan los que deseen ir y si alguien quiere llevar una torta enorme, estaríamos muy contentos de poder compartirla con todos”, adelantó la presentadora.

En su gran día, ella se encargará de ponerse divina, ya que considera que debe tener “el maquillaje perfecto para esta ocasión especial”. Para eso es maquilladora profesional. El peinado se lo harán en el salón Mary Lizzie.

El toque tierno lo darán sus pequeñas, ‘Nicky’ y ‘Connie’, que se convertirán en unas damitas para llevarles los anillos a sus papás. “Ellas me arrancarán unas lágrimas cuando las vea”, dijo.

Fieles a su estilo, las chicas no dejaron de reír en toda la sesión

A pesar de que esta decisión traerá un mundo de cambios a la vida de ambas, ellas están seguras de que su amistad será para siempre. Coinciden en que quieren tres hijos para su hogar. Sus fans estarán atentos en las redes para estas bodas bien ‘bigotonas’.

