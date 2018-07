Para el Sedes, se necesitan más ítems que hospitales

En Montero, el Gobierno construye uno de los 12 nosocomios de tercer nivel. Su ejecución tiene un avance de casi el 30%

EL DEBER

Tras el anuncio del Gobierno nacional de que se construirán 49 hospitales en todo el país (4 de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel), con una inversión superior a los $us 2.000 millones, el director del Servicio Departamental de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, dijo que la solución al problema de la salud no es construir hospitales sino dotar a los nosocomios de ítems.Monasterio explicó que solo en diez hospitales de segundo nivel ubicados en diferentes provincias del departamento de Santa Cruz se requieren 3.193 ítems. (ver cuadro). La falta de médicos especialistas en las áreas rurales, obliga a los pacientes a trasladarse a la ciudad cruceña para tratar sus dolencias, siendo esta una de las causas para el hacinamiento de los hospitales capitalinos, los cuales, además, reciben pacientes de otros departamentos.

Según Monasterio, en Santa Cruz hay déficit de más de 10.000 ítems y este problema se viene dando desde hace 10 años. Señaló que el presupuesto en salud de Bolivia es del 6% y actualmente se necesita más del 10% porque la población sigue creciendo. “Es el presupuesto en salud más bajo de Latinoamérica”, aseguró.

Más adelante, detalló que Bolivia, por año, tiene un gasto en salud de $us 84 per cápita, siendo el más bajo en el mundo, seguido de Ecuador con $us 120. Recordó que Uruguay tiene un monto mayor, que es de $us 600 per cápita.

Para la autoridad regional, el Gobierno central es el que debe cubrir los gastos en salud y no así los gobiernos municipales ni departamentales, pero que por la crisis en salud están obligados a hacerlo.

En el caso de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que esta ha invertido más de Bs 300 millones para pagar 1.800 ítems, para que funcionen los hospitales de tercer nivel que están a su cargo.

Las declaraciones del director del Sedes se dan un día después de que el presidente Morales, en un acto en La Paz, indicara que por falta de orientación no se invirtió en hospitales.

Contrariamente a lo dicho por Monasterio, días atrás el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, señaló que en el pasado la inversión en salud no pasaba de Bs 2.500 millones, contra los Bs 18.000 millones de la actualidad, es decir, siete veces más en los últimos 12 años. Además, el ministro Rocabado indicó que desde 2006, en la gestión del presidente Evo Morales, se edificaron 1.032 nuevos establecimientos de salud y se generaron 16.000 ítems en todo el país.

