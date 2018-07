Piden informe sobre atención de embajadora salvadoreña que murió en La Paz

El Gobierno le rindió un homenaje póstumo a la representante diplomática de El Salvador en Bolivia. Una denuncia señala que peregrinó por varias clínicas de La Paz para realizarse un examen médico.

Esta jornada sus restos fueron velados en instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: APG Noticias.

Se trató de la primera representante diplomática de El Salvador en Bolivia. Foto: archivo.

Maddeline Vanessa Brizuela Arévalo, embajadora de El Salvador en Bolivia, falleció a causa de un derrame cerebral; hoy el Gobierno le rindió un homenaje póstumo y le entregó la Orden Libertador Simón Bolívar, en el Grado de Gran Cruz.

“Tenemos que lamentar el fallecimiento de Maddeline Brizuela Arévalo, Embajadora de la República de El Salvador acreditada ante el Estado Plurinacional de Bolivia, lamentablemente ella no ha podido recuperarse de un derrame cerebral masivo es lo que nos indican los neurocirujanos”, informó en las últimas horas el canciller, Fernando Huanacuni.

Esta jornada el periódico Pagina Siete publicó una denuncia que señala que la fallecida diplomática tuvo que recorrer al menos siete hospitales en La Paz antes de su fallecimiento. “Fue que se solicitó el apoyo, fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir”, sostuvo Marta Vásquez, ministra consejera de la Embajada de El Salvador,

Mientras que el diputado del MAS, parte de la comisión de Salud y Educación, Javier Quispe, anunció la solicitud de un informe sobre la circunstancias en las que falleció la diplomática. “Mínimamente se debió brindarle el auxilio a la ciudadana (de El Salvador). De seguro el Ministerio de Salud ya está analizando las posibles sanciones“, declaró el oficialista.

Brizuela fue designada embajadora en Bolivia en 2016, año en que se inauguró la sede diplomática salvadoreña en La Paz, tras un acuerdo establecido entre los mandatarios de ambos países.

EL DEBER / La Paz / Jesús Reynaldo Alanoca Paco