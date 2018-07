Propuesta sobre gas no conviene

Mercado. Luis Alberto Sánchez indicó que Argentina paga más de $us 10 el millar de BTU a Chile y a Bolivia tan solo $us 6.





Ref. Fotografia: Autoridad. Sánchez defendió las decisiones que se toman desde el Gobierno central.

No es negocio. Para el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, seguir vendiéndole gas a la Argentina a $us 6 el millar de BTU, mientras que ellos le pagan a Chile por encima de los $us 10, no beneficia en nada al país. A su criterio en esta nueva negociación el precio debería estar indexado al GNL, para tener un precio mayor al actual.

Mejorar los precios. “El senador nuevamente le miente al país, al decir que Bolivia no tiene gas para vender a la Argentina, situación totalmente falsa. El precio del gas al que compra la Argentina a Chile está por encima de los $us 10, mientras que el precio de Bolivia está por los $us 6 el millar de BTU”, indicó Sánchez.

La autoridad expresó que “la propuesta de Argentina de incrementar los volúmenes de compra de gas boliviano en la época de invierno surgió en una reunión con el exministro de Energía y Minas, Juan José Aranguren, cuando nos planteó mejorar los precios y subir los volúmenes, hecho que no fue refrendado nunca. Las últimas notas no formales nunca nos han dado un valor al millar de BTUs, si no que daban los volúmenes con penalidades muy fuertes para Bolivia. Por eso hemos visto por conveniente no vender gas a Argentina”.

Quieren confundir. En el tema referido a la producción, Sánchez explicó “la oposición lo que busca es confundir a la población entre la capacidad de producción y la nominación. Nos dicen que hemos bajado la producción, cuando el 2005 la producción llegaba a 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd), ahora nuestra capacidad de producción está por encima de los 60 MMmcd, las nominaciones de acuerdo a los mercados van variando, por ejemplo, ayer la nominación alcanzó los 55 MMmcd, nuestra capacidad instalada en plantas de procesamiento alcanza cerca a los 110 MMmcd. Producción y nominación son cosas distintas”.

45 Por ciento

De la población boliviana tiene acceso al servicio de gas domiciliario.