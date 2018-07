Quiborax: Mesa refuta a ministros y sorprendido porque el MAS aprobó informe en 20 segundos

El exmandatario observó que Arce y Navarro hubieran obviado información “clave” sobre el caso Quiborax, como que se subsanó el problema respecto a la revocatoria de la concesión por la nulidad.

El expresidente Mesa junto a Carlos Alarcón y Gustavo Aliaga. Foto: ANF

La Paz, 4 de julio (ANF).- El expresidente Carlos Mesa refutó el informe de los ministros Héctor Arce y César Navarro en la sesión de interpelación en la Asamblea Legislativa, a la que calificó de “autocomplaciente” y ratificó que la defensa de los intereses del Estado en el caso Quiborax fue “pésima”, “errada” y “mala” por parte del Gobierno.

El exmandatario llegó a la Asamblea Legislativa interesado en conocer la información de los ministros de Justicia y Minería en la sesión de interpelación que plantearon dos diputados del MAS, Víctor Borda y Betty Yañiquez. Mesa ha sido denunciado en el caso Quiborax por el Procurador General del Estado.

Tras participar de la sesión de la Asamblea siente que hubiera asistido a una “acusación en un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no ha tomado una decisión y tomará una decisión el 9 de julio”, lamentó, porque el objetivo del oficialismo -dijo- fue ratificar sus acusaciones pero carentes de fundamento.

Al explicar su presencia en el Legislativo, alegó que es su derecho asistir a una sesión en la que sería aludido y porque las sesiones tienen carácter público. Su ingreso sufrió de inconvenientes, porque a pesar que tenía el pase de los legisladores de Unidad Demócrata, la seguridad de la Asamblea Legislativa no le permitió ingresar de forma normal, ni a su abogado Carlos Alarcón, ni a su asesor Gustavo Aliaga.

Entre la presión de los legisladores y el impedimento de seguridad del Hemiciclo, Mesa terminó ingresando por la presidencia de la Cámara de Diputados; pero Alarcón y Aliaga fueron bruscamente sacados de la antesala al Hemiciclo, al final lograron ingresar.

Mesa se ubicó en el palco de invitados especiales, al lado de los funcionarios públicos que aplaudían a sus jefes los ministros Héctor Arce y César Navarro. Quedó sorprendido porque en 20 segundos el MAS aprobó con el voto de los legisladores el informe de los ministros de Estado sobre Quiborax.

“No tengo que decirles que el momento final de preguntas de los interpelantes fue un acto de aplauso y de complacencia, de respaldo y ratificación de todo lo que los ministros habían dicho y las preguntas de uno de los interpelantes eran más a Carlos Mesa que a los interpelados”, sostuvo el exmandatario.

Pero más sorprendido se vio cuando se aprobó el informe “Es tan extraordinario el tema que en menos de 10 segundos levantan la mano para el voto por el orden del día puro y simple, y otros 10 segundos que aprueban y ratifican su confianza en ambos ministros”, manifestó Mesa.

Cuestionó la información de Arce y Navarro, al asegurar que obviaron información “clave” en la interpelación, negó que el Estado hubiera quedado desprotegido para asumir su defensa en la demanda que la empresa chilena Non Metallic Metals-Quiborax interpusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“No mencionan que la Superintendencia de Minas en 2004 estableció la nulidad de las concesiones que se otorgaron a Non Metallic Metals de acuerdo a la normativa vigente. No mencionan que cuando hablan del decreto del expresidente Rodríguez se refieren a la forma jurídica, pero no dicen que Rodríguez establece que la decisión de anular las concesiones por la Superintendencia de Minas causa estado y plena vigencia”, explicó al término de la interpelación.

Asimismo reiteró de manera insistente que Bolivia resolvió el “problema jurídico (respecto) el tema de la revocatoria y se establece la nulidad” de las concesiones, un tema que según los ministros de Estado, Mesa no cumplió con los procedimientos y que optó de manera equivocada por una reversión de la concesión cuando lo correcto era la nulidad.

“No es correcto decir que la defensa estaban enfrentando una serie de circunstancias irregulares”, sostuvo Mesa, quien cuestionó las razones por las que el Gobierno no acordó cerrar una conciliación por 3 millones de dólares y terminó pagando 42,6 millones de dólares a una empresa que utilizó un documento falsificado.

El ministro Arce manifestó que -además- el exmandatario no cumplió con las auditorías técnico-jurídicas para sustentar que Quiborax no estaba cumpliendo con el contrato en el marco de la concesión para la exploración y explotación de mineral no metálico como la ulexita:

El expresidente minimizó este elemento, manifestó que se realizó una auditoría, no obstante reiteró que este no es un tema central de debate, sino la anulación de las concesiones en octubre de 2004 a cargo de la Superintendencia y que la administración de Rodríguez ratificó la expulsión de Quiborax.

Dijo que no hará ninguna acusación ni presunción sobre “irregularidades que tengan que ver con fraude o corrupción, me remito a la parte legal y en la parte legal estoy absolutamente claro de que la defensa ha sido pésima”, afirmó, al referir que las acciones de defensa del Gobierno fue “errada” y “mala”, añadió.

Funcionarios públicos en el palco de invitados especiales aplaudían a los ministros Arce y Navarro

