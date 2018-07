Ricardo Anaya: el polémico orador que soñaba con ser astronauta

Ante la oposición del grupo de Anaya para sujetarse a los designios del ex mandatario y de su esposa, él y su grupo renunciaron al partido para convertir a la ex primera dama en candidata independiente. Luego de ser aceptada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y aparecer en las boletas, renunció a la candidatura al reconocer que el voto no la iba a favorecer pues apenas alcanzaba el 3% de las preferencias electorales.