Rusia 2018, el Mundial que le ganó a la tenencia del balón

El Mundial de Rusia ha acabado con el mito. Tener el balón como característica por sí misma no es ninguna virtud, no significa dominar al rival, no es sinónimo de buen juego y no asegura absolutamente nada. España, Alemania y Argentina han sido ejemplos de que sin ideas y sin creatividad el domino se vuelve intrascendente, aporta lentitud y se transforma en un arma en contra.