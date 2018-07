Santamaría al alcalde de Achacachi: “El ladrón cree que todos son de su condición”

El alcalde del municipio de Achacachi calificó a los movimientos que defienden el voto del 21F de “vándalos”.

El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos. Foto: ANF

La Paz, 20 de julio (ANF).- El diputado Wilson Santamaría (UD) dijo que el cuestionado alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, debe responder por las denuncias irregulares de corrupción en su contra, en vez de calificar de “vándalos” a las plataformas ciudadanas que defiende el voto del 21F.

“Vándalo es sinónimo de delincuente. El ladrón cree que todos son de su condición. Lo que ese caballero debe hacer es rendir cuentas ante su población. Año y medio que no toma posesión de sus oficinas, no ha dado explicaciones del baño más caro de este país que no se usa”, dijo el diputado.

Ramos, participó este jueves de un acto público en el Palacio de Gobierno y aprovechó la ocasión para calificar de “vándalos” a las plataformas ciudadanas que defienden el voto del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Son grupos de vándalos que no respetan el libre tránsito de otros ciudadanos, perjudican el normal desenvolvimiento de la sociedad, tendrían que reflexionar (…) pero como les digo son unos grupos de vándalos”, reiteró el alcalde.

El año pasado la autoridad municipal fue cuestionada por los vecinos quienes exigieron una rendición de cuentas de su gestión, denunciaron irregularidades y “corrupción”, por ejemplo, en la construcción de un baño que costó casi medio millón de bolivianos, además de otros proyectos observados.

Las movilizaciones y el pedido de renuncia fueron lideradas por las Juntas Vecinales y por el Comité Cívico con amplio apoyo de la población, sin embargo, Ramos no renunció, en cambio, gozó del apoyo permanente del partido gobernante.

“Lo que queda en evidencia es que si eres del MAS puedes pasearte por el Palacio de Gobierno, puedes evadir el llamado de la justicia y puedes seguir despilfarrando los recursos económicos”, protestó Santamaría.

ANF pudo verificar que Ramos no gobierna desde Achacachi, desde hace 17 meses que la Alcaldía está cerrada y abandonada. Los proyectos están paralizados. La construcción del servicio higiénico millonario no ha sido ni siquiera concluida.

Las autoridades de la zona cuestionan que a tanto tiempo, la fiscalía no avance en las investigaciones, pero sí ejecutó una “persecución política” contra los líderes de las organizaciones que liderizaron las movilizaciones en contra de Ramos, incluso hasta enviarlos a la cárcel.

