Segip: la desorganización de la gente es la causante de las filas

“El Segip no es el causante de las filas”, dijo el director general ejecutivo del Segip, Marco Antonio Cuba, que apunta a la desorganización de la gente, como una causa para que se generen estas columnas de personas en las puertas de los diferentes centros del Servicio General de Identificación Personal. Detalló que en los meses de junio y julio, así como a principio y final del año, se consideran como una época alta ya que muchos padres aprovechan para viajar con sus hijos por lo que requieren una cédula de identidad.

Las quejas de los usuarios se han incrementado en los últimos días ya que deben esperar por horas para ser atendidos; sin embargo, Cuba aclara que se ha aumentado la capacidad operativa para “atender hasta la última persona” que llegue a sus instalaciones y que por “una cuestión cultural” de esperar hasta el último momento para atender sus trámites personal, conllevan a que se genere esta situación.”Por costumbre lo hacen en esos meses de época alta. El Segip no genera esas filas, son las personas en su desorganización por no hacer sus trámites con el tiempo necesario. Es la sicosis de la gente que los hace ir a las 4 o 5 de la madrugada sin motivo alguno, porque otras personas a la hora que vayan van a ser atendidas si o sí, durante el proceso de trabajo del día”, enfatizó Cuba en contacto con EL DEBER.

Como dato, Cuba refleja que entre el 60% y 70% de quienes asisten a tramitar sus cédulas de identidad, son personas que los han extraviado, dejando en evidencia “una total falta de respeto al principal y más importante documento” que tienen los bolivianos.

Venta de puestosEl Segip recomienda a la población no acudir a tramitadores para evitar engaños o incurrir en acciones que no están dentro de la norma. “Hemos instruido que en ninguna oficina operativa se haga la entrega de fichas, eso no existe”, pero si un ciudadano asiste a las 4:00 para ganar un espacio en las filas para ‘vender su puesto’, “escapa a nuestro control y lamentablemente no podemos hacer nada”.

OficinasSanta Cruz es el que más oficinas tiene (17 en total) a escala departamental, incluida la que se abrió hace unas semanas en el Ventura Mall, en donde se trabaja de lunes a domingo. “Se les está dando toda la colaboración que se puede, duplicando nuestra capacidad operativa para mejorar la atención de la gente”, dijo Cuba.

Comunicado del SegipEl SEGIP, dentro de las políticas institucionales implementadas por la máxima autoridad ejecutiva, recientemente implementó una infraestructura a la altura de los países más modernos de la región, lo que permite contar con ambientes adecuados, personal profesional y tecnología de punta, que va en directo beneficio de quienes acuden a estas instalaciones.Por esta razón, esta institución es considerada dentro del aparato estatal y privado como el pionero del Gobierno Electrónico por su eficacia y eficiencia así como por su agilidad en la entrega de documentos.Sin embargo, como se dijo anteriormente, en ciertas épocas, como las vacaciones de invierno y a finales de año, se da un fenómeno recurrente: la gente se aglomera ante las oficinas del SEGIP especialmente en el eje central.Esto determina incluso que los servidores públicos hagan turnos de horas extra sin ningún tipo de reconocimiento solo con el objetivo de poder atender a todos los usuarios que acuden a nuestras oficinas.Antes de la creación del SEGIP, la entrega de la cédula de identidad y de la licencia para conducir tardaban días en su entrega, lo que actualmente se hace en pocos minutos, hecho que puede ser avalado por todas y cada una de las personas que acudieron a los centros de emisión documental.Por este motivo, el SEGIP exhorta a los usuarios que no esperen hasta último momento para obtener sus documentos, ya que esta entidad cuenta con todos los recursos disponibles para atenderlos en cualquier mes del año.

