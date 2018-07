Sigue la lucha: enfermos con cáncer retoman huelga de hambre desde el lunes en La Paz

Autoridades incumplen acuerdos con enfermos con cáncer y éstos alistan ayuno desde el lunes

Puerta del Hospital de Clínicas. Foto: Cortesía

La Paz, 5 de julio (ANF).- Las autoridades incumplen los acuerdos para tratamientos de emergencia a los pacientes con cáncer y éstos anuncian retomar la huelga de hambre desde el lunes. Se trata de una medida extrema de los enfermos oncológicos ante la pasividad de las autoridades para dar solución inmediata a sus demandas.

“Lamentablemente el lunes vamos a entrar nuevamente a la huelga de hambre para que nuestras autoridades nos escuchen, ya no sabemos qué hacer”, manifestó Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Enfermos con Cáncer del Hospital de Clínicas de La Paz.

La representante dijo que están muy decepcionados de las autoridades que no cumplen con los acuerdos y dejan a los enfermos con cáncer en segundo plano.

“Tenemos tantos acuerdos, tantas cosas, hemos pedido suplicando a las autoridades que puedan dar a los pacientes por lo menos facilidades para las tomografías que son muchas, que deberían hacer algún acuerdo para un monto más económico, pero ni eso lo han hecho hasta el día de hoy”, lamentó.

Indicó que si bien hay proyectos oncológicos, estos son a largo plazo y mientras tanto qué va ser de los pacientes.

Por eso, agregó, hemos pedido por favor que las autoridades puedan hacer los convenios lo más antes posible para que los enfermos sean atendidos de forma inmediata.

“Hay pacientes que están esperando mucho tiempo y no pueden esperar más, hay pacientes que tienen sarcoma y eso va avanzando rápidamente, hay hermanas que tienen niños pequeños de cuatro años, gente joven, gente adulta que necesita ser atendida de forma inmediata”, clamó Calle.

El 25 de junio los pacientes con cáncer iniciaron una huelga de hambre que fue suspendida dos días después tras llegar a un acuerdo con las autoridades para una atención inmediata, sin embargo eso no ocurrió.

Calle indicó que otro de los compromisos fue que el Servicio Departamental de Salud (Sedes), junto a la Gobernación, va a comprar un acelerador lineal y el Ministerio de Salud la braquiterapia de alta tasa a ser concretado en seis meses, pero “seis meses es demasiado tiempo para esperar y a dónde van a ir los pacientes”.

El acuerdo con el IBRO para radioterapia aún no fue concretado al igual que con la Caja Petrolera de Cochabamba para la atención en braquiterapia.

“Esta es una emergencia, debería haber la manera (de la compra directa), no entendemos a nuestras autoridades, no entienden que el cáncer no espera, que va avanzando día tras día, y hay familias sufriendo porque no solo sufre el paciente, entonces todos estos tiempos deberían acortarse porque se trata de seres humanos ¿Acaso porque no tienen dinero no tienen derecho a la vida?”, cuestionó la representante.