Sobre el aire acondicionado portátil que funciona mediante USB

Llega el verano en muchos países, y con él una enorme subida de temperaturas que intentamos compensar con ventiladores, aparatos de aire acondicionado, playa, piscina y varias duchas diarias.

Mientras tanto, otros piensan en hacerse de oro con grandes productos, y uno de ellos está siendo anunciado de nuevo en varias páginas web como la revolución del mundo del aire acondicionado, el CoolAir.

Se trata de una caja de aire acondicionado que vimos a finales de 2016, un gadget de algo menos de 100 dólares, un dispositivo que se vende como en los anuncios de la tele de madrugada: “el invento del siglo”, “más de un millón de unidades vendidas”… aunque es cierto que realmente llama la atención.

Es un invento de dos ingenieros suizos que encontraron una forma de enfriar el aire en un dispositivo pequeño usando muy poca energía, tanto que además del enchufe podemos usar un USB para que funcione correctamente. Solo tenemos que llenarlo con 0.6L de agua fría del grifo y dejar que enfríe el aire al mismo tiempo que filtra el polvo y otras partículas dañinas. Necesita que se cambien los filtros una vez cada 6 meses, filtros que también se venden online (por unos 10 dólares), y ofrece desde velocidades diferentes a luces de colores para relajar al sudado usuario.

Son millones de visitas las que se acumulan en los vídeos de youtube, y hemos recopilado algunos de los comentarios que por allí se pueden leer:

– Es solo enfriamiento por evaporación y no funcionará en áreas de alta humedad. Funciona solo porque el aire en la oficina está seco debido al sistema de aire acondicionado. Soplar aire seco y frío a través de la caja hace que la temperatura baje porque la evaporación del agua absorbe el calor del aire seco y lo hace más húmedo.

– Pedí uno de estos y lo desarmé, literalmente es un ventilador que rocía agua en el aire en pequeñas cantidades. No funciona en absoluto. Por favor no compre este producto. Mira los comentarios en Amazon. por favor no malgastes tu dinero.

– Una palabra: inútil. ¿por qué? el aire alrededor de la máquina tiene que ser relativamente frío para que funcione. Si el aire a tu alrededor ya es frío, no hay necesidad de usarlo, ya que cualquier ventilador se encargaría de ello, pero cuando el aire alrededor está caliente, solo empeorará las cosas, ya que la máquina misma genera calor, se agrega al aire caliente que entra. El agua “fría” en el depósito se igualará más rápido de lo que puede decir “aire acondicionado”.

Es decir: hay que respirar dos veces antes de echar mano a la cartera. No se puede esperar que un dispositivo de 50 dólares haga el trabajo de un aire acondicionado real, por lo que seguiremos usando la clásica piscina siempre que sea posible.

Fuente: wwwhatsnew.com