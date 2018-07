Sol Pérez reemplazó a Pampita después de la escandalosa renuncia de la modelo

La ex chica del clima ocupó el lugar de la ¿ex? conductora del ciclo. Angie Balbiani se refirió al estado actual de su amiga y llamativamente, Barbie Simons tampoco estuvo. ¡MIRÁ EL VIDEO!

Pampita Ardohain explotó contra los periodistas de LAM.

Se respiró un clima muy tenso ni bien comenzó Pampita Online (Telefe, a las 19) luego de que horas antes se conociera la sorpresiva renuncia de Carolina Ardohain, la hasta hace días conductora del ciclo.

Como se esperaba, Sol Péreztomó su lugar en la conducción. La ex chica del clima abrió con una sonrisa pero rápidamente cambió el tono para hacer referencia al ciclo, que tendría los días contados en el canal.

“Bienvenidos a todos. Estamos en un momento complicado. Caro esta tomando una decisión, si es continuar o no. Pero nosotros le hacemos el aguante para que este programa siga y crezca”, aseguró Sol.

“Todo lo que fue pasando lo leí en portales. Pensé que era un chiste. Pero bueno… Estamos viendo qué onda“, agregó Sol, que estuvo acompañada por Luis Piñeyro en el arranque.

“Estoy sorprendido con las noticias que circulan. Nos fuimos enterando por las redes de lo que pasa. Nosotros no sabíamos qué contestarles a las consultas que nos hacían”, reconoció Piñeyro.

Luego, ambos fueron a la mesa y Sol ocupó la silla que hasta el último jueves era de Pampita. Allí se encontraron con la íntima amiga de Pampita, Angie Balbiani y dos panelistas invitadas: Dallys Ferreira y Edith Hermida. “¡Qué día nos tocó para venir!”, reconocieron. Quien sorpresivamente estuvo ausente fue Barbie Simons. Aunque en las redes circulaba el rumor de que no iba a ir porque no quería ser “segunda” de Sol Pérez.

Tanto Piñeyro como Sol destacaron la gran calidad de persona de Pampita, y luego le cedieron la palabra a Balbiani, para que hablara de la ¿ex? conductora del ciclo.

“Es un día incómodo. Quiero cuidar mi trabajo y mi amistad con Carolina. No me gusta verla así. Nunca entendí como aguantó tanto maltrato mediático. No es justo que le peguen tanto. Incluso, llegaron a pedir que este programa no esté al aire sin importarle que gente se pueda quedar sin trabajo. Le dieron muy duro a Carolina y al programa”, arremetió la panelista en su descargo contra los periodistas que la critican. Justo en la jornada donde Pampita agredió al programa Los Ángeles de la mañana (El trece, a las 10.30).

Y agregó: “Verla bancarse tantas cosas por tanto tiempo, a mí me parte el alma. A Carolina la vienen atendiendo todos los días. Eso es hostigamiento. Llegó un momento que se hartó. Todo el tiempo le están dando duro y parejo. La gente no le perdonó el éxito. Le dieron sin parar”.

“No le perdonan nada desde que arrancó el programa”, sumó Sol, que destacó la actitud de Pampita cuando ella le reprochó al aire no haber podido terminar un tema: “Yo hice algo que no debía y ella después me explicó re bien por qué me cortó. Ningún otro conductor hace algo así”.

Sobre el final de la charla inicial, Hermida preguntó por la ausencia de Simons y Sol respondió: “Ese es otro tema, pero lo hablamos después”, revelando la fuerte interna que existe en el ciclo.

El miércoles en Kzo estuvo Claudia Fontán para hablar de su contrato a las 13.30hs fue esto. La decisión ya estaba tomada. El rating y los viajes llevaron todo a este punto — ANGEL (@AngeldebritoOk) July 2, 2018

Lo cierto es que la exuberante rubia firmó con la productora Kuarzo para lo que resta del año y se especula con que tenga un programa propio en el canal KZO, por lo que esta fue una especie de prueba para ella.

A partir de ahora, según dijeron, se espera por un encuentro de Pampita con los encargados de la productora. Pero según informó Ángel de Brito, Claudia Fontánse pondría al frente del ciclo desde mañana por los días que restan.

