“Soy de las personas que conviven con quien aman; no creo en el matrimonio”

Desde que el mundo la vio como Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel en la serie de Netflix que retrata la vida del artista mexicano, Anna Favella (34) se convirtió en una de las actrices del momento, porque sacó a la luz algunas verdades del secreto mejor guardado de ‘Luismi’ ante la prensa y sus seguidores. Hoy, en exclusiva para EL DEBER, la filósofa italiana mostró a la mujer detrás del personaje.

Vía Skype, y pese a la negativa inicial a tocar temas personales, habló sobre la serie, sus pasiones, el matrimonio, los hijos, el acoso sexual en la industria del cine, y todo cuanto se le preguntó. Contó que se reveló a sus padres cuando dejó la Filosofía por la Actuación y que le encantaría encarnar a la Mujer Maravilla, la heroína de Marvel. Ella también tiene sus propios secretos, conocela.

Anna Favella junto al actor español Óscar Jaenada en la serie de Netflix. Ella, como Marcela Basteri, y él, como Luis Rey; ambos padres de ‘El Sol de México’

¿Cómo llega una italiana a una serie latina?

Un amigo del medio artístico me contó sobre el casting y me animé a participar. Como todos, debí cumplir varios pasos. El proceso se inició hace un año, cuando mandé un video a la producción y luego se contactaron conmigo para que vaya a España a grabar una prueba junto a Óscar Jaenada, que interpreta a Luisito Rey. Me fue bien; me aceptaron y antes de empezar la filmación me invitaron a México para que conozca al director y para hablar del look, la historia de Marcela y la relación que tenía con su hijo. Finalmente me mudé tres meses a ese país.

¿Cómo fue darle vida a este personaje?

Impresionante. Marcela representa a una mujer hermosa, sensible, amante de sus hijos y que, lamentablemente, tuvo una historia muy triste, por eso construí una relación fuerte con los actores que interpretaron a Luis Miguel.

¿A qué transformaciones te sometiste?

Me tiñeron el pelo más rubio y hablé con gente que conocía a Luis Miguel, vi videos de él junto a su madre y leí noticias relacionadas.

La serie ha encantado a muchos, pero también ha incomodado a algunos implicados en la historia…

Es difícil contar una historia verdadera. Lo que se ve en minutos en una serie es lo que pudo haber pasado en años en la vida real.

“Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela”, le canta un Luis Miguel adolescente a su madre Marcela Basteri. Es una de las escenas emblemáticas de la producción de Netflix junto a la actriz italiana

¿Qué sabés de Bolivia?

Nada, pero entre más de 120.000 seguidores que tengo en Instagram recibo mensajes de bolivianos. Lastimosamente no puedo responderles a todos, pero aprovecho este medio para mandarles saludos. ¡Los quiero!

Es probable que Marcela esté viva…

Hay muchas posibilidades sobre qué pasó con Marcela. Es el deseo de muchos seguidores.

Hablás fluido el castellano, ¿dónde aprendiste?

Aprendí a hablarlo por la serie italiana Tierra rebelde, que filmé en Argentina en 2010.

Sin querer, cumpliste un gran reto ahora, ¿cuál sería tu siguiente personaje soñado?

Me gustaría ser la Mujer Maravilla porque creo que es un personaje completo. Sería genial hacer la versión rubia de esta heroína.

“Trato de levantarme lo más tarde posible, soy muy dormilona”, le dijo a EL DEBER la italiana en una exclusiva desde Roma

¿Cómo es un día de tu vida?

Si estoy en alguna producción de cine me levanto temprano y si estoy en algo de teatro me acuesto a las cuatro de la mañana, porque luego de la función voy a cenar y luego a casa. Cuando no estoy trabajando trato de levantarme lo más tarde posible, soy muy dormilona y, además, aprovecho para tomar cursos de actuación.

¿Sos una persona de lectura?, ¿cuál es el último libro que has leído?

Me enamoré de la lectura a mis 12 años, con la novela estadounidense Il Giovane Holsen y desde entonces no paro. El último libro que leí fue Diez mujeres, de Marcela Serrano. Lo leí porque noté que tengo una sensibilidad particular con las mujeres y siempre quiero estar actualizada sobre el tema. Puedo aconsejar este libro porque las mujeres tenemos que conocernos para apoyarnos entre nosotras.

¿Qué pensás del acoso sexual que están denunciando en Hollywood?

Es un tema particular y mediático por los personajes implicados. Si hubo acoso hay que denunciar sin vergüenza, pero también hay que tomar en cuenta que la verdad siempre está en medio y hay que comprobar antes de acusar.

Si fueras presidenta de tu país por un día, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes?

Nunca pensé en ser presidenta, pero podría decirles que amen a su país, su gente, que se sientan orgullosos de representar donde nacieron. ¡Vivan en paz!

¿Podés llevar una relación de pareja?

Por mi trabajo es muy difícil intentar hacer todo, cuando no estoy en el set o las tablas me dedico a mis amigos y demás. Por ejemplo, cuando estuve en México por la serie mis amigos italianos me extrañaron demasiado y a mi regreso me recibieron con cenas, vacaciones y demás.

En la alfombra roja de Luis Miguel, la serie

¿Cuál sería tu cita amorosa soñada?

Me gustaría que sea en un barco rodeado de las olas del mar y bajo las estrellas.

¿Qué pensás del matrimonio?

Para mí casarse debe ser por amor y no una obligación impuesta por la sociedad.

¿Has pensado en llegar al altar?

Respeto mucho a los que se quieran casar, pero soy de las personas que conviven con quien aman, no creo en el matrimonio.

¿Qué opinás de los hijos?

Es algo muy lindo y aprendo de ellos con mis sobrinos, me encantan porque son muy espontáneos.

¿Y a ese ‘tema’ igual sos reacia?

No me gusta planear porque el futuro es incierto.

¿Cuál es tu comida favorita?

Pizza, como la de muchos italianos. Es lo único que podría comer todos los días.

Si tu debilidad es la pizza, ¿cómo hacés para mantener tu figura?

Estoy acostumbrada a comer lo necesario para no subir de peso.

¿Cómo te llevás con los ejercicios?

Afortunadamente tengo buena genética.

Dejaste la Filosofía por la Actuación, ¿valió la pena?

Claro que sí. Mis padres, educados de manera tradicional, veían en la Filosofía una forma de ganar dinero, porque no creían que con la actuación me sustentaría.

¿Qué es la actuación para vos?

Es mi gran pasión. Mi carrera empezó con fuerza a los 15 años en mi escuela, con obras de curso, y desde entonces ha estado presente a lo largo de toda mi vida; pasé al teatro más profesional, salté a la televisión y he llegado hasta el cine.

¿Qué se viene para Anna?

Volveré al teatro; actuaré en una obra que lleva a las tablas la trama de la película 21 gramos.

En una foto promocional de la serie para Telemundo junto al elenco de la producción. “Es difícil contar una verdadera historia”, manifestó la actriz

Perfil

Esta apasionada por la actuación nació en Roma, el 21 de septiembre de 1983. Aprendió a hablar español cuando visitó Argentina, para el rodaje de Tierra Rebelde en 2010, donde trabajó con los actores Rodrigo Guirao Díaz y Sabrina Garciarena. Actualmente Anna es pareja de Leonardo Ferrari Carissimi, director de cine y teatro italiano, con el que ha tenido la oportunidad de compartir escenario por una obra que homenajea a Hitchcock.

Fuente: sociales.com.bo