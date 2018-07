TED archivará revocatorio para alcalde Luis Revilla por falta de firmas

El proceso de revocatoria de mandato impulsado en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, será archivado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) debido a que el promotor del proceso, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Jesús Vera, no presentó los libros con las firmas requeridas para la consulta prevista para el 25 de noviembre de este año. El 30 de junio venció el plazo establecido para la presentación de los libros con al menos 190.000 firmas necesarias para activar el proceso. Vera y otros proponentes debían entregar los libros hasta las 00.00 del sábado 30 de junio, pero no se hizo presente ningún representante, informó a La Razón Digital el presidente del TED, Antonio Condori.

“Se conformó una comisión para esperarlos, para ver si entregaban los libros, sin embargo ninguna persona se hizo presente para la presentación de estos libros lo que ha conllevado a que el Secretario de Cámara informe este aspecto a Sala Plena y, por supuesto, vamos a disponer el archivo de obrados;por lo tanto, la demanda para alcalde y concejales no se llevará adelante”, anunció la autoridad.

El presidente del TED, Antonio Condori, en entrevista con La Razón. Foto: Ángel Guarachi

En la solicitud de revocatoria estaban incluidos los concejales Fabián Siñani, Isaac Fernández y Cecilia Chacón de Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Mabel Machicado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por apoyar la Ley 233 de Organización Territorial.

Vera envió al TED un memorial de queja sobre lo que ocurrió el 12 de junio, fecha que se desató una disputa por la sede de la organización donde se habría destruido una buena parte de los libros, pero Condori afirmó que este caso le compete investigar a la Fiscalía

“Nuestros reglamentos no permiten esa posibilidad de ampliación de plazo por otros 30, 50 o 90 días, en estos casos nosotros absolutamente tajantes en el cumplimiento de plazos y por supuesto el TSE ya tiene una pre agenda electoral, la misma que debe ser cumplida”, aclaró.

Según Condori, el dirigente vecinal pudo haber entregado antes una parte de los libros al tribunal para precautelar su seguridad, pero esta situación no ocurrió. “No hay ninguna otra posibilidad para que se pueda revocar la decisión”, afirmó.

Desde que se inició el proceso, un total de 12 demandas de revocatorio fueron admitidas, sin embargo ninguna prosperó por no haber completado los libros con las firmas requeridas en el plazo establecido de los 90 días. “Han presentado libros con algunos defectos, en muchos casos no cumplían inclusive el mínimo de firma, entonces, podemos decir con certeza ahora que el 100% de las demandas de revocatoria de mandato han sido archivados, lo que quiere decir que ya no se puede volver a promover otras demandas a futuro”, afirmó.

Vera advirtió con iniciar movilizaciones si es que el TED rechazaba ampliar el plazo para la entrega de los libros. (2/07/2018)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz