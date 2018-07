Tras su defensa de Mesa, Subprocurador manda a informarse a la exministra Dávila sobre el caso Quiborax

El 24 de julio, la periodista y exministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales, Amanda Dávila, escribió en su cuenta en Facebook: “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo”.

Subprocurador manda a informarse a la exministra Dávila sobre el caso Quiborax

La Paz, 25 de julio (Urgentebo).- El subprocurador General del Estado, Javier Moncada, le dijo a la exministra de Comunicación, Amanda Dávila, que se informe mucho más sobre el caso Quiborax y el por qué se presentó un requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa.

La periodista y exautoridad gubernamental escribió en su cuenta en Facebook: “El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo”.

La crítica del gobierno ante los escritos de Dávila no se dejó esperar y fue Moncada que manifestó: “Seguramente la exministra no estará informada de todo, pero en ningún momento el Gobierno discutió la medida de Carlos Mesa, no se discutió la medida, entre comillas, la expropiación (…), seguramente la exministra, cuando tenga la información completa dará una nueva opinión”.

La Procuraduría del Estado presentó un requerimiento acusatorio a la Fiscalía contra del expresidente Carlos Mesa y sus exministros, los acusan delitos de: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El 9 de julio, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pasó el pedido de la Procuraduría a la Sala Penal del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ). Esta instancia derivó en las últimas horas el pedido a la Sala Plena que este 25 de julio desde las 15.00 analizará si procede o no un juicio de responsabilidades contra el exmandatario por el caso Quiborax.

