Trump amenaza con el cierre del Gobierno si los demócratas no financian el muro con México

Donald Trump vuelve a su táctica favorita aunque casi nunca le haya funcionado: chantajear a la oposición demócrata para lograr la aprobación de políticas de mano dura en inmigración. El presidente estadounidense aseguró este domingo que estaría dispuesto a forzar un cierre presupuestario del Gobierno federal, el próximo 1 de octubre, si los demócratas no aprueban la construcción de un muro fronterizo con México y otras medidas de restricción de la inmigración legal e irregular. Los republicanos tienen mayoría en el Senado pero necesitan el apoyo de al menos nueve demócratas para aprobar leyes presupuestarias, lo que enfurece sobremanera a Trump. Un cierre de la Administración implica que no hay fondos para los servicios no esenciales y muchos funcionarios dejan de trabajar.

“Estaría dispuesto a cerrar el Gobierno si los demócratas no nos dan los votos para seguridad fronteriza, lo que incluye el muro”, escribió en Twitter desde su club de golf de Nueva Jersey, donde pasa el fin de semana. El mandatario reclamó de nuevo que las autoridades puedan detener más tiempo a inmigrantes indocumentados aunque los límites actuales los marcó la Justicia y también derogar el sistema de sorteo de determinados visados para avanzar hacia un modelo meritocrático. “Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país”. Tras un sábado de sorprendente silencio, Trump volvió el domingo a la carga en la red social con una retahíla de mensajes incendiarios, entre ellos reiterando su calificación de los medios de comunicación como “el enemigo del pueblo”.

El tuit propició una suerte de déjà vu. “Nuestro país necesita un buen shutdownpara arreglar este lío”, escribió Trump en Twitter en mayo de 2017. “Si no cambiamos la legislación, si no acabamos con los resquicios por los que se permite a los asesinos entrar al país y seguir matando […], si no lo cambiamos, entonces tengamos un cierre”, dijo en febrero de este año en un acto sobre la Mara Salvatrucha.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de julio de 2018